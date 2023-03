Une entreprise commercialise le premier produit de beauté à base d’huile de palme « synthétique »

« Save the F#$%ing Rainforest », c’est le nom de l’huile nourrissante pour la peau produite par la société new-yorkaise C16 Biosciences. Sa spécificité ? Elle est formulée à partir d’une huile de palme de substitution, l’huile de Torula, une huile bio-conçue à base de levures, synthétisée via des procédés de fermentation innovants. Cette huile pourrait révolutionner l’industrie cosmétique et alimentaire.

L’huile de palme, extraite de la pulpe des fruits du palmier à huile (Elaies guineensis), est absolument partout. Dans les produits alimentaires et les boissons, les produits cosmétiques, les biocarburants, etc. Selon le Rainforest Action Network, elle est présente dans 50% des biens de consommation. Elle provient principalement de la région Asie-Pacifique (l’Indonésie et la Malaisie en sont les principaux producteurs et exportateurs). Selon Grand View Research, le marché mondial de l’huile de palme était évalué à 67,3 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1% entre 2023 et 2030.

L’industrie de l’huile de palme génère cependant de graves problèmes environnementaux et sociétaux. Elle est notamment responsable de la destruction de forêts tropicales et des tourbières dans les principaux pays producteurs ; ceci affecte non seulement les populations qui vivent de ces forêts et les espèces endémiques (telles que les orangs-outans, ou les tigres et les éléphants de Sumatra) qui voient leur habitat se réduire peu à peu, mais augmente les émissions de CO2 (les forêts tropicales étant d’importants puits de carbone). En outre, le système de drainage mis en place pour la culture des palmiers assèche les tourbières environnantes, qui sont dès lors plus sujettes aux incendies.

Des levures qui convertissent les sucres en graisses

Le fait est que l’huile de palme est dotée de propriétés qui la rendent parfaite pour un grand nombre d’applications ; bon marché, elle garantit à la fois la bonne conservation des produits, tout en leur conférant la texture souhaitée. Ainsi, chaque année, quelque 70 millions de tonnes d’huile de palme sont utilisées dans le monde. Le seul moyen de limiter cette production dévastatrice est de proposer une alternative tout aussi efficace. La start-up américaine C16 Biosciences a donc décidé de s’attaquer au problème en fabriquant une alternative durable à l’huile de palme : l’huile de Torula.

Cette huile est conçue à partir de levures soigneusement sélectionnées, puis nourries avec un mélange de sucres et d’autres nutriments au sein de bioréacteurs. Les espèces utilisées transforment naturellement les sucres en lipides. À l’issue de la fermentation, C16 Biosciences obtient une huile de couleur rouge orangé, liquide à température ambiante, qui contient autant d’acides gras que l’huile de palme. « Riche en caroténoïdes et stérols caractéristiques de ses origines fongiques uniques, c’est le nouveau super-ingrédient de la beauté », annonce le site officiel des produits PalmlessTM de la société.

Ce processus de fabrication a récemment été adapté à l’échelle industrielle : grâce à un bioréacteur de 50 000 litres produisant plusieurs tonnes d’huile à chaque fermentation, l’entreprise a récemment mis sur le marché, pour la première fois, un produit de soin pour la peau et les cheveux à base d’huile de Torula.

Selon David Heller, cofondateur de C16 Biosciences, des bioréacteurs encore plus grands permettraient de rendre cette huile plus compétitive par rapport à l’huile de palme. Il ajoute que 3 à 4 millions de tonnes de cette huile chaque année suffiraient à empêcher l’expansion de la déforestation inhérente à la culture du palmier à huile.

La démonstration qu’une alternative est possible

Le produit de soin est formulé pour nourrir et régénérer la peau et les cheveux. Il contient de l’huile de Torula, mais aussi d’autres huiles végétales (jojoba, graines de limnanthe, avoine, pépins de framboise, noyaux d’abricot) et diverses huiles essentielles.

Légère, mais très hydratante, cette huile nourrissante est particulièrement riche en caroténoïdes — dont le bêta-carotène et le torulène, des antioxydants qui aident à maintenir une peau éclatante. Elle contient également des stérols, dont l’ergostérol, une provitamine D et un composant nutritionnel fondamental des champignons qui favorise la fonction de barrière cutanée, détaille la boutique en ligne.

Vendu à partir du 1er mars (au prix de 45 $ pour 120 mL), le produit est déjà en rupture de stock. La société espère qu’il servira d’exemple aux marques de produits de beauté et à l’industrie. « Cela démontre comment l’huile de Torula et d’autres ingrédients bio-conçus peuvent être formulés et utilisés dans des produits attrayants pour les soins du visage, du corps et des cheveux » a déclaré la société.

En lançant ce produit, C16 Biosciences espère ouvrir la voie à davantage d’autres innovations dans l’industrie cosmétique, permettant de s’affranchir des problèmes posés par l’industrie de l’huile de palme. « Notre marque est synonyme de changement, et ce produit est notre protestation à l’égard de l’industrie », a déclaré Shara Ticku, cofondatrice et PDG de la société. Si l’entreprise cible en priorité l’industrie cosmétique, elle explore également activement le remplacement de l’huile de palme par l’huile de Torula dans différents produits alimentaires.