Une entreprise tech licencie 5500 employés pour investir massivement dans l’IA, malgré un bénéfice de 10 milliards ($)

Cisco, leader mondial de la transformation numérique, de l’IT et des réseaux, a récemment annoncé une série de licenciements massifs, touchant environ 7 % de sa main-d’œuvre mondiale. Cette décision choquante, étant donné le bénéfice de 10,3 milliards de dollars déjà enregistré par l’entreprise cette année, s’inscrit dans une stratégie plus vaste visant à rediriger les ressources vers des domaines de croissance rapide tels que l’intelligence artificielle.

En août 2024, Cisco a confirmé le licenciement d’environ 5 500 employés, une manœuvre qui devrait coûter jusqu’à un milliard de dollars en charges de restructuration. Cette annonce suit une première vague de licenciements plus tôt cette année (d’environ 4000 personnes), portant le total des suppressions d’emplois à environ 11 000 pour l’année.

Une stratégie axée sur l’IA

La décision de Cisco de se concentrer sur l’IA n’est pas surprenante dans un contexte où les entreprises cherchent toujours à intégrer des technologies de pointe pour rester compétitives. Chuck Robbins, PDG de Cisco, a récemment souligné lors du Mobile World Congress que « 2024 est l’année de l’IA ». Cisco a investi massivement dans l’IA, notamment en acquérant Splunk en mars de cette année, une entreprise spécialisée dans l’analyse et la sécurité des données, pour 28 milliards de dollars.

Malgré les licenciements, Cisco a affiché des résultats financiers solides. En 2024, la société a déjà rapporté un chiffre d’affaires de 53,8 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 10,3 milliards de dollars selon les principes comptables généralement acceptés (GAAP). Ces performances reflètent la capacité de Cisco à générer des revenus conséquents grâce aux abonnements et aux services proposés.

L’impact global de l’IA sur l’emploi

L’impact de l’IA sur l’emploi est désormais un sujet de débat intense. Selon une étude de PwC, environ 60 % des emplois pourraient être affectés par l’IA dans les secteurs économiques avancés dans les années à venir, et la moitié de ces emplois pourraient, selon des experts, bénéficier pleinement de l’intégration de l’IA par l’amélioration de la productivité — sans nécessairement mener à des licenciements.

Par exemple, l’étude 2024 Global CEO Survey de PwC confirme que 84 % des PDG dont les entreprises ont commencé à adopter l’IA pensent que celle-ci augmentera l’efficacité du temps de travail de leurs employés. 70 % de ces chefs d’entreprise affirment que l’IA modifiera considérablement la façon dont leur entreprise produit, fournit et prend de la valeur au cours des trois prochaines années. Cependant, les réductions d’effectifs chez Cisco illustrent une conséquence directe et négative de cette transformation technologique, qui paraît inévitable.

Sur le plan mondial, l’impact de l’IA sur l’emploi est complexe. Le Forum économique mondial estime que l’IA et l’automatisation pourraient remplacer environ 85 millions d’emplois d’ici 2025, pour en créer cependant 97 millions de nouveaux. Pour en savoir plus sur l’impact de l’IA sur le monde du travail, notre article Trust Innovation à ce sujet (IA générative : les emplois à risque et les opportunités professionnelles à l’horizon 2030) pourrait vous intéresser.

L’avenir de Cisco

Scott Herren, directeur financier de Cisco, a expliqué que ces licenciements ne visaient pas principalement à réduire les coûts, mais plutôt à trouver des leviers « d’efficacité » au sein de l’entreprise et à réallouer les fonds vers les domaines en croissance rapide tels que l’IA, le cloud et la cybersécurité.

Les réactions des employés sont variées selon ce que l’on peut comprendre d’un forum public sur lequel nombre d’entre eux, y compris des cadres, se sont exprimés de façon anonyme. Bien que quelques rares employés soient compréhensifs, beaucoup ressentent une dévastation face à ces changements rapides. Cependant, certains analystes estiment que ces changements stratégiques sont essentiels pour la survie à long terme de l’entreprise.

L’histoire de Cisco en 2024 est un microcosme de la transformation plus large que traverse le monde du travail. Alors que l’IA continue de remodeler les industries, les entreprises devront naviguer entre la promesse de gains d’efficacité et le défi des impacts sociaux. En fin de compte, la manière dont Cisco et d’autres grandes entreprises gèrent cette transition déterminera non seulement leur succès futur, mais aussi l’impact sur la vie de millions de travailleurs.