Avec l’essor de la conquête spatiale et de la maîtrise de l’espace, l’Homme a envoyé de nombreux engins en orbite terrestre. Aujourd’hui, un certain nombre de satellites sont en panne, mais toujours en orbite, accompagnés d’autres débris spatiaux en tout genre. Le risque de collision augmentant d’année en année, les agences spatiales se mobilisent pour régler la situation. C’est notamment le cas de l’ESA, qui prévoit d’envoyer le premier prototype « nettoyeur » d’ici 2025.

Aujourd’hui, notre espèce est responsable de plus de 500’000 morceaux de déchets en orbite de la Terre à des vitesses phénoménales, et si nous ne commençons pas à retirer activement les plus gros morceaux, le risque de collision ne fera qu’empirer.

« Imaginez à quel point la navigation en haute mer serait dangereuse si tous les navires jamais perdus dans l’histoire dérivaient encore au-dessus de l’eau. Telle est la situation actuelle en orbite, et on ne peut pas lui permettre de continuer » explique Jan Wörner, directeur général de l’Agence spatiale européenne

ClearSpace-1 : un robot pour nettoyer l’orbite terrestre

C’est presque comme si nous avions besoin d’une dépanneuse pour retirer les milliers de satellites en panne en orbite ; d’ailleurs, c’est exactement ce sur quoi l’ESA travaille. D’ici 2025, l’agence prévoit de lancer le premier collecteur de déchets en orbite au monde, un robot à quatre bras qui traque les déchets spatiaux.

La première mission du genre, connue sous le nom de ClearSpace-1, commencera petit, en ne collectant qu’un seul morceau de débris spatiaux pour prouver que le concept fonctionne. La cible dans ce cas est appelée Vespa, un vestige du lancement de la fusée Vega de l’ESA, en 2013.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Ce morceau fait à peu près le même poids qu’un petit satellite et a une forme simple qui devrait le rendre facile à saisir avec quatre bras robotiques. Une fois qu’il sera sécurisé, il sera alors traîné hors de l’orbite et laissé dans l’atmosphère pour brûler. Malheureusement, cela détruira également le collecteur. Mais à l’avenir, l’agence espère créer un moyen pour le robot d’éjecter les déchets en toute sécurité et de continuer à capturer et désorbiter d’autres pièces.

Sur le même sujet : Qu’est-ce que le syndrome de Kessler ?

Vers des robots nettoyeurs autonomes et réutilisables

L’objectif ultime est de créer un vaisseau spatial capable de se propulser et de se diriger en orbite basse avec un haut niveau d’autonomie, selon la startup suisse ClearSpace, qui est en charge de la conception de la machine. « La question des débris spatiaux est plus urgente que jamais. Aujourd’hui, nous avons près de 2000 satellites en direct dans l’espace et plus de 3000 en panne » déclare Luc Piguet, PDG de ClearSpace.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 400 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 400 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

« Et dans les années à venir, le nombre de satellites augmentera d’un ordre de grandeur, avec plusieurs méga-constellations composées de centaines, voire de milliers de satellites prévus pour une orbite terrestre basse ».

La création d’un réseau de collecteurs pour ces satellites s’accompagne de défis. Alimenter un vaisseau spatial, après tout, coûte beaucoup d’argent, et alors que les scientifiques explorent des options moins chères depuis des années — comme utiliser les déchets qu’il recueille comme carburant — rien n’a jusqu’à présent abouti.

La mission ClearSpace devrait coûter 117 millions d’euros, mais une autre société basée à Tokyo, Astroscale, pourrait la battre. Elle prévoit de lancer ses premières démonstrations au cours de l’année, mais la question de savoir si la mission peut ou non s’avérer rentable reste ouverte.

Sources : ESA