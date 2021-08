Etna : le volcan a grandi de 7 mètres au cours des six derniers mois

Situé en Sicile, à proximité de la ville de Catane, s’élève l’un des volcans les plus actifs du monde : l’Etna. De type strombolien, le volcan alterne entre éruptions effusives et explosives et est riche d’une histoire géologique de plus de 500 000 ans. Et cette hyperactivité volcanique a pour conséquence de le faire grandir. En effet, l’activité de ces derniers mois a fait gagner à l’Etna quelques mètres ; le volcan culmine ainsi maintenant à 3357 m, faisant de lui le plus haut volcan actif d’Europe.

L’Etna, le volcan le plus haut et le plus actif d’Europe, a tellement été actif au cours des six derniers mois qu’il a atteint une hauteur d’environ 30 mètres, révèlent des images satellites.

Le plus jeune et le plus actif des quatre cratères au sommet de l’Etna — le cratère sud-est — est maintenant la partie la plus haute du volcan, culminant à 3357 m au-dessus du niveau de la mer, le plus haut jamais enregistré dans l’histoire, selon l’Institut national pour la Géophysique et volcanologie (INGV), situé au pied de l’Etna à Catane, en Sicile.

« L’activité enregistrée en 2021 a entraîné l’accumulation de quantités importantes de matériaux pyroclastiques et de couches de lave sur le cône du cratère sud-est, le plus jeune et le plus actif des quatre cratères au sommet de l’Etna, aboutissant à une transformation considérable de la silhouette du volcan », explique l’Institut national de géophysique et de vulcanologie.

Une transformation de la morphologie du volcan

Cette poussée de croissance soudaine est le résultat d’une cinquantaine d’éruptions dans le cratère sud-est depuis le 16 février 2021, qui a entraîné une transformation notable de la forme du volcan, a rapporté l’INGV. Les scientifiques ont découvert la croissance rapide en analysant des images prises par les satellites d’imagerie terrestre Pléiades les 13 et 25 juillet. Les données ont une incertitude d’environ 3 m.

Après l’éruption du cratère nord-est en 1980 et 1981, il a atteint une hauteur maximale de3 350 m. Mais cette hauteur a diminué au fil des ans à mesure que les bords du cratère s’effondraient. À l’été 2018, le cratère nord-est mesurait 3 326 m de hauteur.

On pense que le mont Etna était au départ un volcan sous-marin qui a lentement grandi au-dessus du niveau de la mer alors qu’il entrait en éruption, à maintes reprises, augmentant progressivement sa hauteur avec de la lave solidifiée, selon l’Observatoire de la Terre de la NASA. Il est maintenant en grande partie recouvert de coulées de lave historiques provenant d’éruptions survenues il y a jusqu’à 300 000 ans.