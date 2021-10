Des experts sont choqués par un nouveau robot militaire équipé d’un fusil de précision

Récemment, la société spécialisée dans le développement de dispositifs militaires Ghost Robotics a présenté un robot-chien digne des pires scénarios de science-fiction, équipé d’un fusil de précision. Comme prévu, cette annonce n’est pas passée inaperçue, des experts n’ayant pas hésité à critiquer lourdement le robot-chien destiné à un usage militaire.

Relativement peu d’informations ont été publiées concernant l’engin, mais selon une publication Instagram de SWORD International, un fabricant d’armes qui a conçu le fusil, la machine est baptisée « SPUR », pour Special Purpose Unmanned Rifle (Fusil sans pilote à usage spécial). Le SPUR représente probablement la première création de Ghost Robotics équipée d’une arme. D’après SWORD, le canon contrôlé à distance offre « un tir de précision jusqu’à 1200 mètres ».

Selon certains experts, cette technologie marque un jalon important dans le développement de robots capables de tuer, soulevant des questions étiques et légales sur leur autorisation et utilisation. Nous avons notamment interrogé Toby Walsh, professeur d’IA à l’UNSW Sydney.

Trust My Science : Que pensez-vous de cette technologie ? Est-elle dangereuse pour notre avenir ?

« Comme des milliers de mes collègues – d’autres chercheurs en IA – je suis profondément préoccupé par ce genre de développements. Nous ne savons pas à quel point ces robots seront autonomes », déclare Walsh. Mais nous avons vu un robot techniquement similaire utilisé de manière semi-autonome par Israël récemment, pour assassiner le principal scientifique nucléaire iranien, ajoute-t-il.

Jusqu’ici, nous ne savons pas à quel point les différents systèmes du robot-chien de Ghost Robotics sont autonomes. Si pour le moment son déplacement est contrôlé par un humain, le système de tir pourrait très bien être automatisé à l’avenir, du moins partiellement. Sans compter que de nombreuses organisations armées à travers le monde utilisent déjà des systèmes de drones semi-autonomes, parfois faits maison, dont certains semblent très efficaces.

