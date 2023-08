Exposition Universelle 2030 : MBS à Paris pour promouvoir la candidature saoudienne

À l’occasion d’une grande cérémonie organisée le 28 mars dernier, l’Arabie saoudite s’est officiellement lancée dans la course pour accueillir à Riyad l’Exposition Universelle de 2030, sous le thème : « L’ère du changement : ensemble pour un avenir clairvoyant ». En concurrence avec Busan (Corée du Sud), Rome (Italie) et Odessa (Ukraine), la capitale de l’Arabie saoudite doit maintenant défendre sa candidature.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) s’est notamment rendu à Paris lundi 19 juin afin de promouvoir le projet. C’est officiel : l’Arabie saoudite veut organiser à Ryad l’Exposition Universelle de 2030. Le Royaume a annoncé sa candidature en organisant une grande cérémonie le 28 mars dernier. Il avait déjà, le 29 octobre 2021, fait état de sa volonté d’accueillir cet événement international. L’Arabie saoudite pourrait devenir le deuxième pays arabe à organiser une Exposition universelle, après Dubaï en 2020. Riyad est en concurrence avec Rome, Busan et Odessa.

Le choix de la ville hôte est entre les mains de l’organisation responsable de l’événement, le Bureau International des Expositions (BIE), qui livrera son verdict en novembre prochain. Afin de promouvoir la capitale saoudienne, le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) s’est rendu au Grand Palais Éphémère de Paris le 19 juin dernier pour assister à la réception officielle du Royaume.

La candidature a été présentée aux représentants des 179 États membres du BIE. Des ministres et hauts fonctionnaires français, des membres d’organisations internationales comme l’UNESCO et des diplomates basés à Paris étaient également présents. L’ère du changement pensée sous le thème : « L’ère du changement : ensemble pour un avenir clairvoyant », l’Arabie saoudite compte organiser un Exposition Universelle à grande échelle qui accueillera durant 6 mois (octobre – mars 2030) plus de 40 millions de visiteurs venus du monde entier. S.E.

Adel Al-Joubeir, ministre d’État saoudien aux Affaires étrangères et envoyé pour le climat, a parlé de l’importance de l’exposition. « Notre souhait de l’accueillir en Arabie saoudite en 2030 correspond à la date prévue pour la mise en œuvre de notre Vision 2030. C’est une année importante pour nous. Nous voulons que le monde voie l’Arabie saoudite et que l’Arabie saoudite voie le monde. Nous y consacrons d’énormes ressources », a-t-il déclaré. L’Arabie saoudite a profité du Grand Palais Éphémère de Paris pour mettre en lumière son patrimoine culturel, ses atouts économiques et commerciaux, sa situation géographique et ses infrastructures de pointe. L’aéroport international King Salman, la ville touristique de Diriyah, le mégaprojet Al-Qiddiya ou encore les parcs Sports Boulevard et King Salman ont été exposés lors d’une visite virtuelle.

Dans le cadre de son plan Vision 2030, Riyad vise à développer divers projets innovants et durables, visant notamment à améliorer les conditions de vie des Saoudiens et à moderniser le Royaume. À l’occasion de la visite de MBS à Paris, l’Arabie saoudite a affirmé qu’elle était capable de mener à bien bon nombre de ces initiatives d’ici 7 ans.

Riyad a dévoilé son plan directeur

Pour ce faire, le royaume a prévu un plan directeur complet, comprenant tout d’abord un site à thème mondial basé au nord de la capitale, près de l’aéroport. La directrice de l’architecture paysagère à la Commission royale pour la ville de Ryad a affirmé que chaque pays participant disposerait de son propre pavillon. Certains États seront d’ailleurs parrainés par l’Arabie saoudite. « Nous nous engageons à ce qu’il y ait ‘une nation, un pavillon’. Les visiteurs pourront découvrir des rues étroites et ombragées inspirées du patrimoine de la capitale et profiter de Wadi al-Sula, une oasis naturelle dans le parc. La préservation de notre nature et l’engagement de Riyad en faveur de la durabilité », a précisé Lamia AlMuhanna.

Un monument futuriste, conçu comme emblème de l’événement, trônera dans le quartier de l’Exposition. « Si la surface de la Terre était divisée entre tous les êtres humains, chacun d’entre nous serait responsable de 238 mètres carrés. Et notre point de repère a exactement cette taille. Il est situé au centre et au cœur de l’exposition, et ses 195 piliers souligneront l’égalité des nations », a expliqué Nouf Majed Almoneef, le directeur principal des arts créatifs à la Commission royale pour la ville de Riyad.

Une économie saoudienne en mouvement

Ryad veut devenir une plaque tournante mondiale pour la finance, le divertissement et le développement durable. Une ambition qui s’aligne sur la vision de l’Exposition universelle. Le directeur général de la candidature à l’Expo 2030 de Riyad, Mazen Tammar a rappelé la synergie entre ambitions de la ville et l’accélérateur de transformation qu’est l’Exposition universelle.

Alors que son modèle économique se détache peu à peu du pétrole, l’Arabie saoudite a pour objectif d’organiser la première Exposition universelle neutre en carbone. L’idée étant une nouvelle fois de répondre aux aspirations du plan Vision 2030, et de montrer l’exemple à travers le globe. « Comment l’Arabie saoudite peut-elle exercer sa responsabilité internationale à l’égard du monde ? Comment pouvons-nous partager ces expériences et comment pouvons-nous construire une plateforme pour que les pays partagent leurs expériences et apprennent les uns des autres ? D’où l’idée d’organiser l’Expo 2030 à Riyad », a déclaré la princesse Haifa Al-Mogrin, déléguée permanente de l’Arabie saoudite auprès de l’UNESCO.

Une candidature synonyme d’enjeux géopolitiques

De nombreux pays arabes, mais également la France ou encore l’Argentine, soutiennent d’ores et déjà la candidature saoudienne. Israël devrait aussi suivre le mouvement afin de renforcer les relations avec le Royaume. Mohammed ben Salmane a profité de son passage à Paris pour rencontrer le président français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont rappelé leur attachement à la sécurité et à la stabilité au Moyen-Orient, tout en affichant leur volonté de poursuivre leurs efforts pour désamorcer les tensions dans la région.