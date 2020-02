257 Partages











L’allergie aux arachides est l’une des allergies les plus fréquentes et les plus sévères rencontrées au niveau mondial. D’intensité variable, elle touche de très nombreuses personnes et concerne un grand nombre de produits, même lorsque ceux-ci ne contiennent que de simples traces ou résidus d’arachides. Dans ce cadre, la FDA a récemment autorisé la mise sur le marché du premier médicament destiné à réduire les allergies aux arachides chez les enfants.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé un médicament pour traiter les réactions allergiques potentiellement mortelles pour environ 1 million d’enfants aux États-Unis souffrant d’allergies aux arachides. Le médicament, Palforzia, peut être utilisé par des enfants âgés de 4 à 17 ans pour atténuer les réactions à l’exposition aux arachides. Bien que les patients soient toujours encouragés à éviter toute exposition aux arachides, le médicament sera une mesure supplémentaire pour les aider en cas de contact accidentel avec ceux-ci.

Nina Nichols, une jeune femme de 18 ans basée à Washington, explique que le médicament constitue une sorte de couverture de sécurité. « Cela a changé ma vie » déclare-t-elle après avoir participé à une étude de recherche sur le Palforzia à l’adolescence.

Les allergies aux arachides sont l’une des plus courantes chez les enfants américains et peuvent déclencher une grande variété de réactions, notamment le nez qui coule, des crampes d’estomac, une indigestion, de l’urticaire, un gonflement, des évanouissements et une anaphylaxie.

Palforzia : il permet de développer une certaine tolérance aux arachides

Palforzia peut provoquer certains de ces effets secondaires, en particulier dans ses deux premiers cycles de dosage, c’est pourquoi la FDA exige que les patients suivent un programme de sécurité spécial sous surveillance dans un centre de santé certifié. La poudre est fabriquée à partir de petites quantités de protéines d’arachide et peut être mélangée par les patients avec un aliment semi-solide comme le yaourt ou la compote de pommes.

Sur le même sujet : Un nouveau vaccin nasal diminue drastiquement l’allergie aux arachides chez des souris

Après la dose initiale, elle est augmentée toutes les quelques semaines jusqu’à environ six mois environ, lorsque le patient peut tolérer l’équivalent d’environ une cacahuète. Dans une étude portant sur près de 500 enfants, les deux tiers qui ont reçu Palforzia pouvaient manger au moins l’équivalent de deux cacahuètes.

Les patients devront prendre une dose quotidienne pour continuer la protection, et les utilisateurs doivent toujours porter sur eux des médicaments comme EpiPens en cas de réaction.

Les allergies aux arachides touchent environ 1 enfant américain sur 13 et sont en augmentation ces dernières années, faisant de ce problème un domaine propice à l’innovation. Les injections, les patchs et les gouttes orales sont des traitements similaires qui sont également proposés pour traiter l’allergie.

Sources : FDA