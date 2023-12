Jeff Bezos imagine un futur lointain dans lequel l’humanité vivrait dans d’immenses stations spatiales cylindriques

L’humanité pourrait s’étendre au-delà de la Terre, notamment en vivant dans d’immenses stations spatiales sillonnant l’espace. L’idée semble saugrenue, mais c’est pourtant ce qu’imagine Jeff Bezos dans un futur lointain. Notre planète étant limitée en matière de ressources et de place, établir des habitats extraterrestres artificiels lui semble être une solution. « Les surfaces planétaires sont tout simplement trop petites, à moins que vous ne les transformiez en stations spatiales géantes », a-t-il déclaré.

L’idée de rendre l’humanité une espèce interstellaire est aussi l’un des rêves d’Elon Musk. Cependant, lui et Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin, ne partagent pas les mêmes visions. Musk imagine une humanité « multiplanétaire », avec pour objectif d’établir une colonie humaine sur Mars en y construisant des villes durables. Il prévoit notamment de bâtir les premiers établissements martiens d’ici 2050. Bezos, quant à lui, imagine un avenir où une grande partie de l’humanité serait confinée dans de grandes stations spatiales, loin de la Terre. Celles-ci seraient conçues pour accueillir des populations humaines et imiteraient les conditions de vie sur Terre. L’ancien PDG d’Amazon a partagé ses visions lors d’une interview avec le podcasteur Lex Fridman.

Mille milliards d’humains dans l’espace…

Bezos imagine un futur où mille milliards d’êtres humains vivraient dans l’espace, soit bien plus que ce que la Terre peut accueillir. Avec une population aussi vaste, il y aurait selon lui bien plus de personnes exceptionnellement talentueuses comme Mozart ou Einstein. Entre autres, ces individus conduiraient potentiellement à d’énormes avancées culturelles, scientifiques et technologiques. « Si nous avions un quintillion d’êtres humains, nous aurions, à tout moment, 1000 Mozart et 1000 Einstein », a-t-il déclaré lors de l’interview.

Par ailleurs, le milliardaire voit la Terre devenir une sorte de destination de vacances dans ce futur lointain. Il ne s’agirait ainsi plus du lieu d’habitation de la majorité des humains. Au lieu de cela, elle deviendrait un endroit que l’humain 2.o pourrait visiter, un peu comme un parc national — une vision tout de même dystopique.

Des stations spatiales cylindriques ou sphériques, à l’image de celles d’O’Neill

Pour que tout cela se réalise, il faudrait évidemment des infrastructures gigantesques. Bezos évoque particulièrement les concepts d’habitats spatiaux développés par Gerard O’Neill, physicien et écrivain de science-fiction. O’Neill a notamment proposé l’idée de vastes structures spatiales qui pourraient héberger des populations humaines.

Les habitats imaginés par le physicien sont généralement cylindriques ou sphériques. Ils sont conçus pour être autosuffisants, avec des systèmes capables de recréer des conditions similaires à celles de la Terre, y compris la gravité, artificiellement obtenue par la rotation de la structure.

Selon O’Neill, ces habitats pourraient accueillir des populations beaucoup plus importantes que celles que la Terre peut soutenir. Cela en raison de l’efficacité théorique des systèmes de support de vie et à l’exploitation des ressources spatiales, selon le physicien. En effet, l’espace offre un accès potentiellement illimité à certaines ressources, comme les minéraux des astéroïdes ou l’énergie solaire. En outre, les stations spatiales pourraient capter l’énergie du soleil sans les interruptions causées par la nuit ou les conditions météorologiques, pour une production constante et potentiellement plus abondante.