Glaucome : une lentille de contact intelligente qui surveille la pression et délivre la dose de médicament appropriée

Les dispositifs actuels permettant de soulager les symptômes du glaucome se basent généralement sur la réduction de la pression intraoculaire (PIO). Cette dernière est notamment sujette à fluctuation et est souvent élevée chez les patients. Ces patients sont contraints de surveiller constamment leur PIO, le plus grand défi étant de délivrer le médicament antihypertenseur à temps et à la bonne dose. Des chercheurs sud-coréens ont donc développé une nouvelle lentille intelligente 2en1, permettant à la fois de surveiller en temps réel la PIO et de délivrer la dose de médicament adaptée au niveau de pression dans l’œil des patients. Cette technologie entièrement autonome ouvre la voie à une nouvelle génération de lentilles intelligentes théranostiques (combinant thérapie et diagnostic).

Le glaucome est une maladie oculaire chronique se manifestant par une fluctuation de la pression mécanique à l’intérieur de l’œil. Chez les patients souffrant de la maladie, le drainage de l’humeur aqueuse est entravé, et entraine une élévation de la pression intraoculaire. Cette condition endommage progressivement le nerf optique et réduit la capacité de vision périphérique, ce qui entraîne la cécité dans les cas les plus graves.

Pour le moment incurable, les traitements disponibles actuellement ne soulagent que les symptômes de la maladie. Comme l’élévation de la PIO est la manifestation principale de la maladie, les médecins prescrivent généralement aux patients des antihypertenseurs oculaires (comme les médicaments de type timolol). Mais étant donné que la pression interne de l’œil est sujette à fluctuation dans le cas d’un glaucome, les patients sont contraints de la mesurer tout au long de leur vie.

Malheureusement, les dispositifs actuels de surveillance de la PIO sont soit uniquement disponibles en clinique, soit disponibles à domicile mais nécessitant une certaine technicité de la part du patient. De plus, il n’est pas aisé de collecter les nombreuses données de mesures pour évaluer correctement les fluctuations de la PIO. Cette difficulté peut entraîner un dosage inapproprié du médicament à administrer. Par ailleurs, chaque patient possède un profil thérapeutique différent. Pouvoir relever les données PIO en temps réel améliorerait ainsi considérablement le quotidien des malades.

Dans la nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Communications, les chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Pohang (POSTECH) en Corée du Sud, proposent une lentille intelligente capable de détecter en temps réel la PIO et d’administrer une dose médicamenteuse adaptée. À savoir que des lentilles intelligentes destinées aux patients atteints de glaucome existaient déjà, mais surveillaient uniquement la PIO. Les médicaments devaient alors être administrés séparément, sous forme de collyre. Or, cette instillation manuelle peut engendrer des erreurs de dosage ainsi que des contraintes de timing. La nouvelle lentille 2en1 de POSTECH offre une alternative offrant une praticité et une précision accrues pour les patients.

Un système de contrôle ultraflexible

La lentille de contact théranostique possède un capteur intégré composé de nanofils creux en or. Ce dernier est raccordé à un système d’instillation de médicament ainsi qu’à un système d’alimentation et de communication sans fil. Le tout est coordonné par le biais d’une puce de circuit intégré, spécifique à la surveillance et au contrôle de la PIO.

Testée chez des lapins (chez qui l’on a induit des symptômes de glaucome), la lentille a montré une grande efficacité à détecter la variation de pression. Le système de livraison de médicament a également montré une grande flexibilité pour évaluer et administrer la dose précise nécessaire à chaque degré d’élévation de pression interne. De plus, le matériau utilisé par les chercheurs est chimiquement stable et biocompatible.

Cette flexibilité et précision permettent ainsi un traitement en temps réel personnalisé pour chaque patient souffrant de glaucome. Par ailleurs, le système de rétroaction de la lentille pourrait être exploité en tant que « plateforme de soins personnels futuriste pour le glaucome et d’autres maladies oculaires », concluent les chercheurs dans leur étude.

Source : Nature Communications