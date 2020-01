Concept développé depuis des dizaines d’années par les auteurs de science-fiction, l’hibernation est aujourd’hui sérieusement étudiée par les scientifiques. Plonger le corps humain à basse température afin d’induire une biostase ou une hibernation pourrait servir dans divers domaines comme la médecine ou encore l’exploration spatiale. Bien que le processus soit déjà techniquement réalisable, certains obstacles barrent encore la route à une concrétisation simple, stable et sans dangers.

L’essence de l’hibernation, explique Kelly Drew, est la régulation de la température corporelle. La baisse de la température centrale du corps induit un état de « torpeur » à faible métabolisme, dans lequel les animaux n’ont presque pas besoin de nourriture.

La majorité des calories que nous brûlons (valable pour les animaux à sang chaud), servent à maintenir la température de notre corps, notre taux métabolique basal. Les écureuils, par exemple, se recroquevillent en petites boules et chutent de 37.3 °C à 27 °C. Cela fait baisser leur taux métabolique basal d’environ 99%.

Même les lémuriens nains peuvent réduire leurs besoins caloriques à 2% en abaissant leur température. Les humains semblent malheureusement avoir un point obstinément fixe : 37 °C. Hormis de minuscules fluctuations quotidiennes comme une baisse nocturne qui coïncide avec le sommeil, nos températures ne changent que lors de certains événements — fièvre ou hypothermie. Quelques degrés seulement peuvent faire la différence entre la bonne santé et la mort imminente.

Hypothermie artificielle : un processus « d’hibernation » déjà utilisé en médecine

Ce point a longtemps été considéré comme immuable, mais il se peut qu’il ne le soit pas. Même si les humains ne sont généralement pas plongés dans la torpeur de leur propre gré — et que notre corps l’empêche généralement en tremblant, Drew explique qu’il n’y a pas de « molécule d’hibernation » ou d’organe qui manque aux humains. En fait, la torpeur peut être provoquée par les médecins dans des circonstances extrêmes.

Les chirurgiens, par exemple, utilisent l’hypothermie pendant les procédures au cours desquelles le cœur doit être arrêté pendant une période prolongée, ce qui permet au cerveau et aux autres organes de survivre plus longtemps. Le refroidissement est également utilisé dans les cas d’urgence après un arrêt cardiaque. On pense que le fait de couvrir les patients sous sédation dans des couvertures qui font circuler de l’eau fraîche a un effet similaire à celui de mettre un sac de glace sur une cheville foulée, ce qui diminue le processus inflammatoire pour minimiser les dommages durables au cœur et au système nerveux central.

Le refroidissement est maintenant largement pratiqué dans les hôpitaux, et certains médecins en sont venus à croire que le principe pourrait être poussé plus loin — essentiellement garder les gens en vie après leur mort. À l’Université du Maryland, le chirurgien Samuel Tisherman étudie ce qu’il appelle la « préservation et réanimation d’urgence » ou EPR, un protocole expérimental dans lequel les médecins refroidissent rapidement les victimes de traumatismes dont le cœur cesse de battre.

Permettre au corps de survivre plus longtemps

