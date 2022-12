Une IA écrit des dissertations qui inquiètent les professeurs

Les étudiants en mal d’inspiration pourraient bien être tentés de demander à une intelligence artificielle (IA) de faire leurs devoirs… Et le pire, c’est que ça pourrait marcher. Des professeurs d’université ont tenté de faire écrire des dissertations à ChatGPT, une nouvelle IA conversationnelle, et ont obtenu des résultats qui les ont laissés pensifs.

Ces derniers temps, les intelligences artificielles dédiées à l’écriture de textes ont fait des progrès parfois déroutants. Dernièrement, c’est surtout GPT-3, l’IA développée par OpenAI, que nous suivons de près. Comme nous l’avions évoqué dans un article, elle avait déjà surpris les scientifiques en rédigeant une publication scientifique tout à fait crédible à son propre sujet.

Cette fois-ci, la nouvelle version présentée par Open AI se nomme ChatGPT, et elle est conçue pour être très accessible au grand public. Comme ses prédécesseurs, elle est capable de générer du texte sur à peu près n’importe quel sujet. Comme on peut le voir sur ce post Twitter, certains utilisateurs sont parvenus à lui faire rédiger des suggestions de corrections pour du code informatique, tandis que d’autres se sont plutôt intéressés à ses talents de poète.

Afin de tester ses capacités universitaires, certains professeurs lui ont également soumis des sujets de dissertation. Interrogé par The Guardian, Dan Gillmore, professeur de journalisme à l’Arizona State University, a expliqué sa démarche. Il a demandé à l’IA de s’occuper de s’acquitter de la même tâche qu’il avait assignée à ses étudiants : écrire une lettre destinée à un parent pour lui donner des conseils sur la sécurité et la confidentialité en ligne. Or, ChatGPT s’en est sorti plutôt honorablement.

« Si vous n’êtes pas sûr de la légitimité d’un site Web ou d’un e-mail, vous pouvez effectuer une recherche rapide pour voir si d’autres l’ont signalé comme étant une arnaque », a entre autres conseillé l’IA. Dan Gillmore a affirmé qu’il « aurait donné une bonne note » à un travail comme celui-ci, exprimant son inquiétude à ce sujet. Selon lui, « le monde universitaire doit faire face à des problèmes très sérieux ».

Peter Wang, PDG d’une entreprise de machine learning, a lui aussi entrepris d’avoir une conversation assez poussée avec l’IA, puisqu’il lui a parlé de physique.

Um… I just had like a 20 minute conversation with ChatGPT about the history of modern physics. If I had this shit as a tutor during high school and college…. OMG.

I think we can basically re-invent the concept of education at scale. College as we know it will cease to exist.

— Peter Wang (@pwang) December 4, 2022