Fin de partie pour Ingenuity, l’hélicoptère martien si persévérant de la NASA

Ingenuity, le premier hélicoptère martien de l’histoire, vient de terminer sa mission après avoir largement surpassé les attentes. Pendant 1000 jours martiens, l’engin a réalisé des dizaines de vols et a transmis des données précieuses sur Terre par l’intermédiaire du rover Perseverance. Son parcours s’est terminé suite à une défaillance au niveau des pales, l’empêchant définitivement de continuer la mission.

La mission d’Ingenuity, hélicoptère martien de la NASA pesant moins de 2 kg, est désormais terminée. L’annonce officielle a été faite ce jeudi 25 janvier. « Le voyage historique d’Ingenuity, premier engin volant à opérer sur une autre planète, touche à sa fin », a déclaré Bill Nelson, l’administrateur de la NASA.

Ce giravion a accompli 3 ans de service après son atterrissage sur Mars en février 2021, transporté à bord du rover Perseverance. En avril 2021, il avait réalisé un exploit en décollant pour la première fois du sol martien. Ce jour-là, il est devenu le premier engin à voler sur une autre planète, piloté depuis la Terre. Le parcours de ce petit hélicoptère a ainsi démontré la faisabilité technique de telles opérations. « Ingenuity et son équipe ont prouvé qu’un vol motorisé et contrôlé sur un autre monde était possible », écrit la NASA sur son compte X.

Des problèmes au niveau des pales

Ingenuity a rencontré un incident le 18 janvier. Ce jour-là, l’équipe avait programmé un court vol vertical pour localiser sa position après un atterrissage d’urgence lors de son vol précédent. Il s’est élevé à environ 12 mètres d’altitude et a plané moins de cinq secondes, avant de redescendre. Cependant, alors qu’il n’était qu’à un mètre du sol martien, l’hélicoptère a soudainement perdu le contact avec le rover Perseverance, qui agit comme un relais de communication avec la Terre.

Cette perte de contact a interrompu la transmission des données du vol en temps réel. Le lendemain, la communication a été rétablie entre Ingenuity et Perseverance, permettant la transmission des données du vol aux contrôleurs sur Terre. Les images envoyées ont alors révélé des dommages critiques à au moins l’une de ses pales. Cet incident marque ainsi la fin de la mission d’Ingenuity.

Au-delà des attentes

Conçu comme une démonstration technologique, l’hélicoptère de 1,8 kg a largement dépassé toutes les attentes. Il ne devait réaliser que cinq vols d’essai expérimentaux sur 30 jours, mais compte tenu de ses performances, sa mission a été largement prolongée. Selon le communiqué de la NASA, la mission d’Ingenuity a finalement duré 1000 jours martiens. L’engin a ainsi accompli 72 vols, dépassant souvent les distances prévues, avec au moins 14 vols allant bien au-delà de ce qui était attendu. « Cet hélicoptère remarquable a volé plus haut et plus loin que nous ne l’avions jamais imaginé, aidant la NASA à accomplir ce qu’elle fait de mieux : réaliser l’impossible », a déclaré Bill Nelson.

Dans son communiqué, l’agence spatiale met également l’accent sur les capacités avancées et l’autonomie d’Ingenuity, qui lui ont permis de naviguer avec succès dans les conditions difficiles de Mars. L’appareil a pu, de manière autonome, gérer efficacement les défis techniques et environnementaux, sélectionner lui-même ses sites d’atterrissage, gérer les pannes de capteurs et se nettoyer après les tempêtes de poussière.

Les expériences tirées de cette mission pourront être exploitées pour rendre l’exploration humaine de Mars et d’autres destinations spatiales plus sûres et plus efficaces. En effet, un engin comme Ingenuity peut accéder à des zones inaccessibles aux rovers, offrant ainsi des perspectives uniques et enrichissantes pour notre compréhension de ces mondes lointains.

L’annonce de Bill Nelson, l’administrateur de la NASA (© YouTube/NASA) :