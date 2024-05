Apple : iOS 18 intégrera probablement l’IA dans de nombreuses applications natives

La grande conférence d’Apple de présentation des mises à jour de ses produits se tiendra le 10 juin. Cependant, au grand plaisir des plus impatients, un média américain a récemment mis la main sur quelques informations concernant iOS 18, la prochaine version du système d’exploitation de l’iPhone. Selon les spéculations, l’IA devrait être une caractéristique phare des nouvelles fonctionnalités annoncées.

Bien qu’ayant été perçu comme en retard sur ses concurrents en matière de développement d’IA, Apple semble désormais prêt à s’investir pleinement dans cette compétition technologique. La sortie du système d’exploitation iOS 18 est attendue dans quelques semaines, et le public s’attend déjà à ce que l’IA soit mise à l’honneur. En effet, contrairement à d’autres entreprises qui déploient leurs modèles via des applications web, Apple prévoit d’intégrer son IA directement dans ses appareils.

D’après des informations obtenues par le média AppleInsider auprès d’une source proche de l’entreprise, iOS 18 inclurait des fonctionnalités d’IA avancées pour enrichir l’expérience utilisateur. Le modèle reposerait sur le framework baptisé « Ajax », que nous avons évoqué l’année dernière.

Améliorer l’expérience utilisateur

Outre le fait d’assurer la confidentialité des données, si l’IA est directement incorporée dans les appareils, c’est aussi dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur à travers différentes applications. Elle devrait se retrouver dans les fonctionnalités de l’application Messages, par exemple, pour générer des suggestions de réponses automatiques en se basant sur l’analyse de l’historique des interactions sur le téléphone de l’utilisateur. Elle devrait être aussi présente dans d’autres applications natives telles que Siri, Safari, Apple Music, Pages, Numbers, Keynote, Spotlight, etc.

Le navigateur web Safari en particulier, devrait connaître une grande amélioration en matière d’expérience utilisateur. En effet, il intègrerait désormais une fonctionnalité basée sur l’IA appelée « Intelligent Search ». Elle permettrait aux utilisateurs de générer automatiquement un résumé des articles ou des pages web qu’ils consultent. Pour ce faire, l’IA analyse le texte de la page web pour y détecter les mots-clés et les expressions clés. À partir de ces éléments et du texte complet, l’IA génère un résumé contenant les informations jugées les plus importantes.

Le nouveau modèle d’IA aurait été conçu pour interagir intelligemment avec d’autres applications sur l’appareil. Par exemple, si le texte saisi par l’utilisateur contient le nom d’un contact enregistré, elle peut automatiquement afficher des informations pertinentes le concernant. De plus, elle serait en mesure d’accéder à l’application Calendars pour prendre en compte les événements planifiés lors de la formulation de réponses. En somme, la technologie permet aux appareils de fournir des réponses intelligentes et adaptées au contexte.

Une éventuelle collaboration avec Google ou OpenAI ?

Selon le média AppleInsider, Apple travaille sur la capacité de l’IA à générer des réponses sans nécessiter une connexion à des serveurs externes depuis plus d’un an. La firme aurait même exploré la possibilité de générer du texte à partir d’une invite directement sur l’appareil, mais il n’est pas encore clair si l’entreprise a réussi à développer une solution entièrement hors ligne pour cela.

Cependant, pour des tâches complexes, comme notamment le résumé d’articles web, il est clair que le traitement de l’opération ne s’effectue pas sur les appareils, puisque cela demande une puissance de calcul élevée. C’est pour cette raison qu’Apple serait en discussion avec OpenAI et Google pour une potentielle licence de leur technologie cloud.