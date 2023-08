C’est confirmé, juillet 2023 est le mois le plus chaud depuis le début des relevés climatiques

L’année 2023 marque un tournant dans les études climatiques. Les données récentes de la NASA et de la NOAA révèlent que juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré depuis 174 ans. Cette hausse des températures, touchant autant les terres que les océans, souligne l’urgence d’agir face au changement climatique.

L’urgence croissante du changement climatique a longtemps été débattue et analysée par la communauté scientifique, qui scrute les variations de température avec une attention accrue depuis un peu plus d’une décennie. Ces observations ont récemment révélé une tournure alarmante du réchauffement climatique concernant le mois de juillet 2023.

En effet, les données, corroborées par des institutions de renom telles que la NASA et la NOAA, mettent en lumière une réalité inquiétante : notre planète a connu le mois de juillet le plus chaud depuis le début des relevés en 1880. Cette montée des températures, touchant aussi bien les terres que les océans, soulève des questions cruciales sur l’avenir de notre environnement et les mesures à adopter.

Des océans « en ébullition »

L’impact du réchauffement climatique ne se limite pas aux continents. En effet, les vastes étendues d’eau qui couvrent notre planète sont tout aussi affectées. Les océans, régulateurs thermiques essentiels de la Terre, montrent des signes alarmants. Depuis quatre mois, ils enregistrent des températures de surface inégalées.

La situation a atteint son paroxysme en juillet 2023, lorsque l’anomalie de la température de surface de la mer a surpassé tous les records précédents établis au cours des 174 années de suivi par la NOAA. Cette tendance suggère non seulement des bouleversements pour les écosystèmes marins, mais aussi des conséquences potentielles pour les courants océaniques et le climat mondial. Sans compter que l’Antarctique connaît son année avec la plus faible proportion en glace de mer.

L’impact d’El Niño

El Niño est un phénomène climatique bien connu des météorologues et océanographes. Il se manifeste par une augmentation des températures de surface de l’océan dans certaines régions du Pacifique, en particulier le long de l’équateur. Cette élévation de la température a des répercussions bien au-delà de cette zone, modifiant les schémas météorologiques à l’échelle mondiale. El Niño peut provoquer des sécheresses dans certaines régions et des inondations dans d’autres.

La présence de ce phénomène en 2023 a contribué à l’augmentation record des températures observée en juillet. De plus, selon les prévisions de la NOAA, El Niño ne montre pas de signes de faiblesse et devrait continuer à influencer le climat pendant l’hiver de l’hémisphère nord, ce qui pourrait entraîner d’autres anomalies climatiques dans les mois à venir. Plus précisément, la NASA s’attend à voir les plus grands impacts d’El Niño en février, mars et avril 2024.

Des régions particulièrement touchées

Le réchauffement climatique ne se manifeste pas uniformément à travers le monde. Bien que le phénomène global soit incontestable, certaines régions sont plus durement touchées que d’autres. En juillet 2023, l’Amérique du Sud, l’Afrique du Nord, l’Amérique du Nord et la péninsule Arctique ont été particulièrement affectées.

Ces zones ont enregistré des températures nettement supérieures à leurs moyennes habituelles, d’environ 4 °C au-dessus. Une telle hausse, même si elle peut sembler modeste, a des implications majeures pour les écosystèmes locaux, l’agriculture et la vie quotidienne des populations résidant dans ces régions. Selon la NASA, « dans l’ensemble, la chaleur extrême de cet été a mis des dizaines de millions de personnes sous avertissement de chaleur et a été liée à des centaines de maladies et de décès liés à la chaleur ».

Un avenir incertain

La série de records de chaleur observée récemment n’est pas un événement ponctuel, mais plutôt le reflet d’une tendance plus large et inquiétante. Depuis des décennies, les scientifiques observent une augmentation progressive des températures mondiales, témoignant d’un réchauffement climatique en cours. Cette affirmation est étayée par des données solides : selon la NASA, parmi les mois de juillet les plus chauds enregistrés depuis 1880, cinq se sont produits au cours des cinq dernières années.

Cette concentration de températures élevées sur une période aussi courte est sans précédent, et ne peut être attribuée à des variations naturelles. Les recherches pointent du doigt l’activité humaine comme principal coupable. La combustion de combustibles fossiles, la déforestation et d’autres activités industrielles ont entraîné une augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, amplifiant l’effet de serre naturel et provoquant une élévation des températures à l’échelle mondiale. Ces changements, bien que graduels, ont des conséquences profondes sur notre environnement, nos écosystèmes et nos sociétés. En témoignent les feux de forêt meurtriers à Hawaï ou ceux ayant dévasté l’île de Rhodes.

(1 of 5) IT’S OFFICIAL: Earth just had its hottest July in 174 years. 4th consecutive month of record-high global ocean surface temperature. Antarctica #SeaIce coverage had a record-low in July for the 3rd consecutive month.https://t.co/lRgypbiSed@NOAANCEI #StateOfClimate pic.twitter.com/n1ud8u87x2 — NOAA (@NOAA) August 14, 2023

Face à ces données alarmantes, il est impératif d’agir. Comme l’a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson : « La science est claire. Nous devons agir maintenant pour protéger nos communautés et notre planète ; c’est la seule que nous ayons ». Ces records nous donnent un aperçu des conséquences potentielles du changement climatique dans les années à venir. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour inverser cette tendance.