Selon une nouvelle étude publiée par des endocrinologues allemands, prendre un petit-déjeuner conséquent plutôt qu’un dîner copieux peut prévenir l’obésité et l’hypoglycémie. Des résultats qui viennent conforter l’idée que certains régimes, qui privilégient un repas riche en calories en début de journée plutôt qu’en fin de journée, ont un effet bénéfique sur le maintien ou la perte de poids.

Notre corps dépense de l’énergie lorsque nous digérons les aliments, durant les phases d’absorption, de transport et de stockage des nutriments. Ce processus, connu sous le nom de thermogenèse induite par l’alimentation (DIT en anglais, pour “Dietary Induced Thermogenesis”), est une mesure de la façon dont notre métabolisme fonctionne, et peut différer selon l’heure des repas.

« Nos résultats montrent qu’un repas pris pour le petit-déjeuner, quelle que soit la quantité de calories qu’il contient, crée une thermogenèse induite par un régime alimentaire deux fois plus élevé que le même repas consommé pour le déjeuner (ou dîner selon votre région) », a déclaré l’auteure correspondante de l’étude, Juliane Richter, de l’Université de Lübeck en Allemagne. « Cette constatation est importante pour tout le monde, car elle souligne l’importance de manger suffisamment au petit-déjeuner ». Les résultats ont été publiés le 19 février dans la revue Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de l’Endocrine Society.

Les chercheurs ont mené une étude en laboratoire durant trois jours, impliquant 16 hommes ayant suivi un petit-déjeuner hypocalorique (11 % du besoin individuel quotidien en kilocalories) et un repas du soir riche en calories (69 % du besoin individuel quotidien), et vice versa au cours d’un deuxième cycle. Ils ont alors constaté qu’une consommation calorique identique entraînait une DIT 2.5 fois plus élevée le matin que le soir après des repas riches en calories et pauvres en calories.

L’augmentation de la glycémie et des concentrations d’insuline induite par les aliments a diminué après le petit-déjeuner par rapport au dîner. Les résultats montrent également que la consommation d’un petit-déjeuner hypocalorique a augmenté l’appétit, en particulier pour les sucreries (ce qui est donc néfaste).

« Nous recommandons que les patients obèses ainsi que les personnes en bonne santé prennent un petit-déjeuner copieux plutôt qu’un dîner riche en calories pour réduire le poids corporel et prévenir les maladies métaboliques », a expliqué Richter.

Source : Journal of Clinical Endocrinology