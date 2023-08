Le matériau du noyau terrestre reproduit pour la première fois en laboratoire

Les scientifiques ont longtemps cherché à déchiffrer la composition du noyau terrestre. Grâce à des techniques de pointe, une équipe de chercheurs a réussi à synthétiser des cristaux similaires à ceux supposés constituer cette partie profonde de notre planète. Cette avancée pourrait nous éclairer sur les mécanismes internes de la Terre, notamment en offrant de nouvelles perspectives sur l’interprétation des données sismologiques.

Le noyau terrestre, cette partie mystérieuse et profonde de notre planète, demeure largement inexploré en raison de son inaccessibilité. Pourtant, sa compréhension est cruciale pour déchiffrer les mécanismes internes qui régissent la Terre.

Récemment, des chercheurs ont franchi une étape significative. Ils ont réussi à reproduire en laboratoire des cristaux similaires à ceux que l’on pense présents au cœur de notre planète. Cette matière, appelée hexaferrum ou fer epsilon (ϵ-Fe), n’est stable qu’à des pressions extrêmement élevées. Les scientifiques estiment que la majeure partie du fer dans le noyau terrestre prend cette forme.

Cette percée pourrait non seulement éclairer la composition du noyau, mais aussi influencer notre interprétation des phénomènes sismiques, offrant ainsi une perspective renouvelée de l’intérieur de la Terre. L’étude est publiée dans la revue Physical Review Letters.

Le défi de la reproduction

Le cœur de la Terre, situé à des milliers de kilomètres sous nos pieds, présente des conditions extrêmes de pression et de température. Reproduire ces conditions en laboratoire, à la surface, est une tâche ardue qui nécessite des équipements spécialisés et des techniques avancées. Les enclumes en diamant, grâce à leur dureté exceptionnelle, combinées à des sources de chaleur intenses, permettent de simuler ces conditions extrêmes pendant une courte durée.

C’est dans ce contexte que l’équipe de recherche dirigée par la physicienne Agnès Dewaele de l’Université Paris-Saclay a entrepris ses expériences. En utilisant ces enclumes et en appliquant une chaleur intense, ses collègues et elle ont réussi à créer un environnement propice à la synthèse de cristaux de fer epsilon (ϵ-Fe), que l’on pense être prédominant dans le noyau terrestre. Cette réalisation est non seulement un exploit technique, mais elle ouvre également la voie à de nouvelles études sur la composition et les propriétés du cœur de notre planète.

Une approche innovante

La transformation des matériaux sous différentes conditions est un processus délicat qui nécessite une approche précise et contrôlée. Dans le cas du fer, plusieurs phases peuvent être observées en fonction des conditions de pression et de température. L’équipe de recherche, au lieu d’appliquer directement une haute pression sur le fer, a adopté une stratégie plus nuancée.

Ils ont commencé par chauffer un échantillon de fer en phase α, une structure cristalline courante du fer à température ambiante, tout en maintenant une pression constante. Cette étape a permis de passer à la phase γ, une autre structure cristalline du fer. Une fois cette phase atteinte, l’équipe a utilisé une technique de pressurisation isotherme, c’est-à-dire qu’ils ont augmenté la pression tout en maintenant la température constante. Après avoir atteint la pression désirée, ils ont procédé à un refroidissement isobare, où la température est réduite tout en maintenant la pression constante.

Cette série d’étapes a permis de transformer le γ-fer en ϵ-fer. L’avantage majeur de cette méthode est qu’elle évite la fragmentation du matériau. Dans les études précédentes, la pressurisation directe du fer conduisait souvent à la formation de multiples petits cristaux, rendant difficiles l’analyse et l’étude des propriétés du matériau. Grâce à cette nouvelle approche, l’équipe a pu obtenir un échantillon de ϵ-fer plus pur et plus homogène, offrant une meilleure base pour les recherches ultérieures.

Des implications sismologiques

La Terre est un ensemble complexe de couches, chacune ayant ses propres propriétés physiques et chimiques. Le noyau, situé au plus profond, est particulièrement intrigant pour les géophysiciens. L’une des principales méthodes pour étudier cette région inaccessible est l’analyse des ondes sismiques, générées par des tremblements de terre ou d’autres activités géologiques.

Le fer, en tant que composant majeur du noyau terrestre, joue un rôle crucial dans la manière dont ces ondes sismiques se propagent. Si nous parvenons à comprendre les propriétés exactes du fer à ces profondeurs, nous pouvons affiner nos modèles sismologiques pour obtenir une image plus précise de l’intérieur de la Terre.

En étudiant l’hexaferrum, ou fer epsilon (ϵ-Fe), les auteurs ont découvert que ses propriétés élastiques varient selon la direction. Cela signifie que, selon l’orientation des cristaux de fer dans le noyau, les ondes sismiques peuvent se déplacer plus ou moins rapidement. Cette anisotropie élastique pourrait être la clé pour expliquer certaines observations sismologiques, où les ondes se propagent plus rapidement dans certaines directions plutôt que dans d’autres.

Vers une meilleure compréhension du noyau terrestre

Les méthodes et techniques mises au point par les chercheurs pour reproduire les conditions du noyau terrestre en laboratoire sont particulièrement prometteuses. Elles pourraient être adaptées ou améliorées pour étudier d’autres matériaux ou conditions qui prévalent dans les profondeurs de la Terre. Ces avancées techniques pourraient également être utilisées pour simuler d’autres environnements extrêmes, tels que ceux trouvés sur d’autres planètes ou lunes de notre système solaire.

De plus, les données expérimentales recueillies sont d’une valeur inestimable. Jusqu’à présent, de nombreux modèles théoriques ont été élaborés pour tenter d’expliquer la composition et les propriétés du noyau terrestre. Cependant, sans données expérimentales pour les étayer ou les contester, ces modèles restaient largement spéculatifs. Avec les nouvelles données obtenues, les scientifiques peuvent maintenant confronter ces modèles à des résultats concrets, affinant ainsi notre compréhension du noyau.

