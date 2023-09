Microsoft : un brevet pour un intrigant sac à dos intelligent vient d’être publié

À une époque où la technologie informatique évolue à un rythme effréné, les gadgets et accessoires du quotidien se transforment en outils intelligents pour faciliter la vie. Dans cet esprit, Microsoft a pensé à un nouveau format d’assistant numérique, conceptualisant un mystérieux sac à dos intelligent. L’enseigne a déposé en mai 2023 une demande de brevet, qui a été récemment publié par l’Office américain des brevets et des marques.

D’après le brevet publié, le sac à dos, qui n’a pas encore reçu de nom officiel, est bien plus qu’un simple contenant pour les effets personnels. Il s’agirait d’un véritable assistant numérique avancé, prêt à vous accompagner partout. Il est capable de comprendre et de réagir au contexte dans lequel l’utilisateur se trouve. Doté d’une gamme de capteurs et d’équipements de vision, dont une caméra, un microphone, un haut-parleur, et diverses autres interfaces, le dispositif intrigue surtout en raison de son système d’intelligence artificielle intégré.

Avec cette panoplie de technologies, le sac à dos semble non seulement capable d’identifier des éléments dans l’environnement, mais aussi d’accomplir des tâches en fonction du contexte, accéder à des données stockées dans le cloud et interagir avec d’autres appareils électroniques. Il peut même faire des suggestions personnalisées, à la manière de l’assistant vocal Siri d’Apple.

Une sensibilité au contexte

L’aptitude à comprendre et à réagir au contexte et à l’environnement est l’un des traits les plus fascinants de l’IA, et ce sac à dos intelligent de Microsoft semble programmé pour maîtriser cette compétence. Il est conçu pour comprendre et agir en fonction des commandes, qui sont directement liées à l’environnement dans lequel l’utilisateur se trouve.

Lorsqu’une commande vocale est adressée à l’appareil, le sac à dos met alors en marche ses divers capteurs et sa caméra pour évaluer l’environnement. Ces données, couplées à la commande vocale, sont transmises au moteur d’IA pour analyse.

L’IA emploie ensuite des technologies de pointe comme la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel afin d’interpréter les informations reçues. Une fois cette étape achevée, elle génère une réponse sous la forme d’une information directe, une confirmation d’achèvement de la tâche, ou une question pour obtenir des clarifications sur la commande initiale. Cette réponse est ensuite transmise à l’utilisateur via le haut-parleur intégré.

Exemples d’utilisation évoqués dans le brevet de Microsoft

Selon le brevet de Microsoft, le sac à dos intelligent pourrait avoir des applications très pratiques dans diverses situations. Par exemple, lors d’une sortie en montagne, le dispositif peut scanner les environs et déterminer si une piste de ski est sécurisée pour la descente ou non, comme l’illustre l’image ci-dessous.

De même, en se tenant devant une affiche de concert, l’appareil peut être sollicité pour ajouter un rappel dans le calendrier afin de ne pas manquer l’événement. Autre exemple : lors d’un passage à l’épicerie, le système peut fournir des informations sur le coût d’un produit, indiquer s’il est en promotion et même effectuer une comparaison de prix avec d’autres boutiques.

Il est important de noter que la publication d’un brevet ne garantit pas nécessairement que le produit soit commercialisé un jour. Il est courant de voir de grandes entreprises disposer de nombreuses propriétés intellectuelles qui ne sont jamais concrétisées, déposées simplement pour devancer les concurrents au cas où. Cependant, ce qui est indiscutable, c’est que Microsoft explore activement des moyens d’intégrer l’IA dans ses futurs produits matériels. Ce sac à dos intelligent pourrait bien constituer un aperçu de ce que l’avenir nous réserve en matière d’interaction homme-machine.