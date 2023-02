Microsoft serait sur le point de lancer un Word et un Outlook à la sauce IA dès le mois prochain

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Ces derniers temps, la course à l’intelligence artificielle est bien lancée entre Microsoft et Google. Microsoft semble encore vouloir passer à la vitesse supérieure : selon le média The Verge, il planifierait même de lancer des versions de Word et d’Outlook intégrant une IA conversationnelle dès ce mois de mars 2023.

Nous pourrions voir apparaître sur Microsoft Word et sur Outlook de tout nouveaux outils dans les semaines à venir… Selon The Verge, Microsoft compte en effet implémenter des fonctions basées sur l’intelligence artificielle : cette tentative pourrait avoir lieu d’ici le mois de mars. Pourquoi tout ce conditionnel ? Tout simplement car ce média, souvent bien informé, n’a pas révélé ses sources. « Des sources familières avec les plans de Microsoft disent à The Verge que la société se prépare à détailler ses plans de productivité pour intégrer la technologie d’IA linguistique d’OpenAI et son modèle Prometheus dans les semaines à venir », peut-on lire dans l’article en question. Comme souvent en ce moment sur les questions d’IA, la rumeur a tendance à précéder les annonces officielles des dirigeants d’entreprises tant les journalistes américains sont aux aguets.

Ce lancement rapide ne serait toutefois pas illogique compte tenu de l’actualité bouillonnante du moment en matière d’intelligence artificielle. Google a récemment lancé la version test de Bard, un concurrent à la fameuse IA conversationnelle ChatGPT. Réponse ou non à cette sortie, les choses semblent s’accélérer aussi du côté de Microsoft. L’entreprise a déjà mis en place des fonctionnalités de recherche « propulsées par l’IA » dans la barre de recherche Bing et Edge, comme annoncé dans un article de blog de Microsoft sur le sujet, ce 8 février.

Un basculement vers le grand public

Par ailleurs, le 17 janvier dernier, Satya Nadella, dirigeant de Microsoft, avait déjà donné du crédit à ces rumeurs au cours d’une interview accordée au Wall Street Journal. Il avait en effet affirmé que l’on pouvait s’attendre à ce que « chaque produit de Microsoft soit doté de certaines capacités d’intelligence artificielle qui transformeront complètement les produits ». Comme le souligne The Verge, l’implémentation de ces fonctions ne serait d’ailleurs qu’à moitié nouvelle : « techniquement, vous pouvez déjà utiliser le modèle Prometheus dans les applications Web Office, grâce à l’intégration de la barre latérale Bing dans le navigateur Edge de Microsoft », souligne le média. « Cette barre latérale comprend un onglet de composition qui vous donne un aperçu rapide de certains des travaux que Microsoft a testés pour Word et Outlook », ajoute-t-il. Ce basculement complet ne serait donc qu’une étape supplémentaire vers une démocratisation déjà bien engagée des outils d’IA de Microsoft.

Reste à savoir comment et pour quels usages exactement ces fonctions seront implémentées. En effet, Word et Outlook sont des outils très largement utilisés par le grand public. Cela signifie donc que l’usage des modèles d’IA de Microsoft, ChatGPT et Prometheus, pourrait se généraliser. Or, les IA sont encore loin d’être infaillibles.

De nombreux tests effectués récemment montrent que ChatGPT, notamment, a fait énormément de progrès. Toutefois, il est encore régulièrement sujet à mélanger fiction et réalité dans les réponses apportées à l’utilisateur, ou à fournir des réponses erronées. C’est aussi le cas de Bard, son concurrent le plus direct. Autrement dit, même si ces IA deviennent de plus en plus accessibles, la prudence est toujours de mise dans leur utilisation.