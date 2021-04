Mise en évidence d’un lien entre huiles essentielles et crises épileptiques

Certaines huiles essentielles ont des propriétés convulsives et ont été associées à des crises de convulsions pendant des siècles, bien que l’utilisation quotidienne des huiles ait généralement été considérée comme sûre. Mais après avoir mené la plus grande étude de cas jamais réalisée sur les crises d’épilepsie liées aux huiles essentielles chez les adultes, un groupe de neurologues indiens a identifié des preuves suggérant un lien entre l’utilisation d’huiles essentielles et la survenue de crises épileptiques.

Dans un article publié dans la revue Epilepsy Research, les patients de quatre hôpitaux du sud de l’Inde qui ont subi une crise épileptique ont été évalués sur la base de leur utilisation d’huiles essentielles de camphre et d’eucalyptus. En analysant 350 cas de crise sur une période de quatre ans, les chercheurs ont déterminé que 15,7%, soit les crises de 55 patients, pouvaient avoir été induites par l’inhalation, l’ingestion ou l’utilisation topique d’huiles essentielles.

Après avoir conseillé aux patients d’arrêter l’utilisation des huiles, ils ont constaté que la grande majorité de ces patients n’avaient pas eu d’autres crises au cours d’une période de suivi. Thomas Mathew, professeur au département de neurologie du St. John’s Medical College Hospital de Bengaluru, en Inde, déclare que lui et ses collègues avaient remarqué une augmentation des crises qui pourraient avoir été causées par les huiles essentielles chez les personnes épileptiques et ayant des antécédents de convulsions, et chez celles sans antécédents.

Huiles essentielles et convulsions : un phénomène attirant peu d’attention

Les chercheurs ont réalisé qu’ils n’avaient jamais interrogé leurs patients atteints d’épilepsie sur l’exposition aux baumes et aux huiles contenant des huiles essentielles convulsives, ce qui les a amenés à développer et à mener des recherches plus formelles sur l’eucalyptus et l’huile de camphre en particulier. « Il existe une littérature reliant les huiles essentielles et les convulsions, en particulier celle du camphre et de l’eucalyptus, et en particulier dans le groupe d’âge pédiatrique. Mais il n’y a que quelques rapports de cas chez les adultes », explique Matthew.

Les chercheurs ont commencé à interroger les patients non épileptiques qui ont subi leur première crise et les patients épileptiques qui ont subi une crise sévère, sur leur utilisation et leur exposition aux huiles. Une crise épileptique violente survient soudainement après qu’un patient épileptique n’a pas subi de crise pendant une période prolongée.

Mathew qualifie les premiers résultats de « surprenants et choquants », car de nombreux patients ont déclaré avoir utilisé divers baumes, dentifrices, comprimés et autres articles contenant de l’eucalyptus et de l’huile de camphre, qui sont populaires en Inde pour traiter les maux de tête, les maux de dos et le rhume. Partout dans le monde, les huiles essentielles se retrouvent dans les produits en vente libre pour traiter les petits maux.

Leur utilisation s’est également développée dans le cadre du mouvement de santé et de bien-être associé principalement aux cultures occidentales, dans les produits de soins personnels pour l’aromathérapie, le soulagement du stress et les somnifères. Le marché mondial des huiles essentielles a connu une croissance rapide, atteignant 17 milliards de dollars en 2017, et devrait atteindre 27 milliards de dollars d’ici 2022, l’Europe détenant la plus grande part.

Mise en évidence d’un lien entre huiles essentielles et crises d’épilepsie

Sur les 55 patients de l’étude qui ont été déterminés avoir eu une crise liée aux huiles essentielles, 40% n’avaient jamais eu de crise auparavant. Les chercheurs ont donc considéré que leur crise était induite par les huiles essentielles. Et 60% d’entre eux avaient des antécédents de convulsions, de sorte que leur crise était considérée comme provoquée par une huile essentielle. L’âge des patients variait de 8 mois à 77 ans, bien que la majorité soient des adultes.

Les patients ont été invités à arrêter leur exposition à ces huiles essentielles et à tout produit qui en contenait. Les chercheurs ont ensuite suivi les patients pendant une période de 1 à 3 ans pour surveiller toute récidive des crises. Tous les patients non épileptiques avaient été traités avec des médicaments antiépileptiques pendant deux à quatre semaines après leur première crise, et aucun d’entre eux n’a eu de récidive de crises après avoir arrêté son exposition aux huiles essentielles. Et 94% des patients épileptiques sont également restés sans crise pendant la période de suivi.

Des exemples de participants à l’étude ont été donnés dans l’article, y compris un homme de 29 ans qui n’avait pas d’antécédents personnels ou familiaux de convulsions. Il a inhalé de la vapeur d’un mélange d’huile d’eucalyptus et d’eau chaude pour traiter un rhume, et cinq minutes après l’inhalation, il a perdu connaissance et a eu une crise. Dans le cadre de l’étude, il a évité de s’exposer aux huiles essentielles et n’a subi aucune crise d’épilepsie au cours des deux années suivantes.

Une femme de 27 ans qui prenait des médicaments pour l’épilepsie myoclonique juvénile a également subi une crise après avoir inhalé un mélange de vapeur d’huile d’eucalyptus. Elle n’a pas non plus eu de crises pendant les deux années suivantes en évitant les huiles. En réduisant l’exposition aux huiles de camphre et d’eucalyptus sous toutes leurs formes, les chercheurs ont déclaré qu’ils étaient en mesure de réduire le nombre et la posologie des médicaments antiépileptiques pour les personnes épileptiques.

Mathew et ses co-auteurs suggèrent que les médecins devraient se renseigner sur l’exposition à ces huiles essentielles chez les patients qui subissent leur première crise et chez ceux qui ont des crises révolutionnaires, et que les patients souffrant de crises et d’épilepsie doivent être conscients des effets secondaires potentiels. L’équipe étudie actuellement les effets de ces huiles essentielles sur différentes maladies et troubles, et leurs premiers résultats suggèrent que de nombreuses personnes utilisent des huiles sans raisons valables.

Des travaux supplémentaires nécessaires

Les auteurs soulignent dans l’article qu’il s’agit d’un sujet qui n’a pas été bien étudié et qu’il nécessite beaucoup plus de recherches, car les huiles essentielles sont utilisées partout dans le monde. Ils ont noté que leur étude observationnelle impliquait un petit nombre de patients d’une région de l’Inde, et ils ont déclaré que leurs résultats devraient être corroborés par des études plus vastes et plus diversifiées à l’avenir.

« Les huiles essentielles semblent provoquer ces crises, mais la question de savoir si elles sont vraiment causales ou associatives doit être clarifiée par des preuves supplémentaires issues d’études en aveugle plus importantes. Cependant, malgré ces limitations, [ceci] est l’une des plus grandes études sur les crises liées aux huiles essentielles chez les adultes », écrivent les chercheurs.

« La véritable incidence de ces troubles neurologiques liés aux huiles essentielles comme les convulsions est difficile à déterminer, car les médecins les demandent rarement dans leur historique, et elles ne sont pas mentionnées dans les manuels conventionnels ou les programmes d’enseignement. De plus, de nombreux patients souffrant de convulsions peuvent ne pas venir voir les neurologues ou les épileptologues des hôpitaux de soins tertiaires. Nous avons besoin de vastes études épidémiologiques pour trouver la véritable prévalence, qui ne sont malheureusement pas disponibles à l’heure actuelle », indique Matthew.

