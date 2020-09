Grâce au télescope spatial Chandra, conçu pour la détection de rayons X, la NASA publie d’époustouflantes images d’objets célestes situés à des milliers d’années-lumière de notre planète. Plus de vingt ans après sa mise en orbite, le télescope est toujours opérationnel et permet aux scientifiques de glaner toujours plus d’informations sur la formation et l’évolution de notre univers.

Le télescope Chandra — du nom de l’astrophysicien indien Subrahmanyan Chandrasekhar, prix Nobel de physique 1983 — a été lancé par la NASA en 1999. Avec le XMM-Newton, développé par l’Agence spatiale européenne, il est le plus performant des observatoires spatiaux de rayons X. Il fait partie des quatre « Grands Observatoires » développés par la NASA, avec Hubble (pour la lumière visible), Spitzer (pour l’infrarouge) et le Compton Gamma Ray, qui lui, n’est plus en service depuis 2000.

Une galerie de phénomènes stellaires

Situé sur une orbite elliptique haute, le télescope Chandra est notamment utilisé pour étudier les trous noirs supermassifs, la structure des étoiles à neutrons, la matière noire, ou encore l’interaction des exoplanètes avec leur étoile. Ces dernières années, cet observatoire spatial a permis de faire d’importantes découvertes. Les dernières données relayées vous permettent d’admirer aujourd’hui de nouvelles photos sur le site de la NASA.

Parmi les nouvelles images fournies par le télescope se trouve Êta Carinae, un système stellaire très brillant situé à plus de 7500 années-lumière de notre planète ! Sur cette magnifique image, on distingue clairement non pas une, mais deux étoiles, qui semblent tournoyer l’une autour de l’autre. Ce duo engendre l’expulsion de beaucoup de matière, ce qui rend le système si brillant (sa luminosité totale dépasse cinq millions de fois celle du Soleil).

Bien entendu, les clichés partagés par la NASA ne sont pas le reflet exact de la réalité. Pour obtenir ces images, des temps de pose extrêmement longs ont été nécessaires ; la longueur focale de l’optique de Chandra est de 10 mètres (pour comparaison, la focale du dernier iPhone est de 52 millimètres). Nous ne pourrions observer des couleurs aussi nettes à l’œil nu et pour cause, nos yeux sont incapables de « voir » ces longueurs d’onde (qui appartiennent au domaine de l’ultraviolet et des rayons X). En outre, il ne faut pas oublier que ces images sont le résultat d’une combinaison de données fournies par plusieurs appareils d’observation.

Le pouvoir de résolution de Chandra couvre une gamme de longueurs d’onde de quelques nanomètres (qui correspondent aux rayons X « mous ») ; pour rappel, le spectre de la lumière visible, du violet au rouge, s’étend de 380 nm à 750 nm environ. Si les clichés ont été « adaptés » à notre vue, ils demeurent toutefois tout à fait exacts du point de vue scientifique.

Galaxies, nébuleuses et supernovas

L’un des clichés les plus spectaculaires fournis par le télescope est sans aucun doute l’image de SN1987, une supernova découverte en 1987, lorsqu’elle a explosé. C’est l’une des explosions de supernova les plus brillantes et ce cliché relativement récent est l’occasion d’apercevoir les premiers instants de la vie d’une étoile juste après sa mort — ici, la formation d’une étoile à neutrons.

Autre point d’intérêt : la nébuleuse de l’Hélice, située dans la constellation du Verseau, connue pour sa ressemblance avec un œil. Elle a été découverte en 1824 et se situe à environ 650 années-lumière de la Terre (c’est l’une des nébuleuses les plus proches de nous). Lorsqu’une étoile manque de « carburant », elle se dilate ; ses couches externes enflent, tandis que le noyau se rétracte. Le phénomène est connu sous le nom de « nébuleuse planétaire ». Les astronomes s’attendent à ce que notre soleil en fasse l’expérience dans environ 5 milliards d’années.

La galaxie M82, surnommée parfois « galaxie du Cigare », a elle aussi droit à un nouveau portrait. Située dans la constellation de la Grande Ourse, à environ 12,7 millions d’années-lumière de notre galaxie, M82 est remarquable de par le taux exceptionnel d’étoiles qui y naissent (on parle de galaxie « à sursaut d’étoiles ») ; elle est 5 fois plus lumineuse que la Voie lactée.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de l’observatoire Chandra pour admirer l’intégralité des clichés disponibles !

Source : NASA