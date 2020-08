Une nouvelle étude a permis aux scientifiques de la NASA de réimaginer l’héliosphère, entourant notre système solaire, et le résultat est bien différent de ce que l’on imaginait jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, seuls deux objets créés par l’Homme ont voyagé au-delà des confins du Système solaire : les sondes spatiales Voyager 1 et Voyager 2 de la NASA. Il faut savoir qu’au-delà de l’héliosphère, la zone en forme de bulle allongée dans l’espace engendrée par les vents solaires, se trouve le vide interstellaire, séparant les systèmes stellaires au sein de notre galaxie.

Durant des années, les astronomes ont suggéré que l’héliosphère possède la forme d’une comète, avec une longue queue caractéristique qui aide à agir comme un bouclier, bloquant les rayons cosmiques entrants.

Mais selon de nouvelles recherches, sa forme pourrait être bien plus particulière que cela : un peu comme un « croissant dégonflé », selon un communiqué de la NASA. Pour concevoir le nouveau modèle, une équipe d’astronomes a examiné de plus près les données recueillies par l’Interstellar Boundary Explorer (IBEX) de la NASA. La mission a analysé les atomes neutres énergétiques, alors que les rayons cosmiques voyagent du Soleil vers l’extérieur, vers l’héliopause (la limite théorique où le vent solaire est arrêté par le milieu interstellaire), à environ 10 milliards de kilomètres de la Terre.

L’équipe a également examiné les données sur les particules chargées réfléchies vers le Système solaire interne, grâce à la mission Cassini de la NASA, ainsi que les mesures de la mission New Horizons, également de la NASA. Les astronomes ont découvert que plus le vent solaire s’éloignait du Soleil, plus il interagissait avec une quantité croissante de matière provenant de l’espace interstellaire. C’est avec toutes ces données en main que l’équipe s’est ensuite mise au travail pour élaborer un modèle 3D de l’héliosphère.

Le nouveau résultat est bien plus particulier que la forme élégante de comète des modèles conventionnels précédents. Deux jets jaillissent du centre de ce « croissant », formé par le champ magnétique solaire. Par ailleurs, la forme générale est beaucoup plus petite, plus ronde et plus étroite que le modèle conventionnel.

Connaître la forme de l’héliosphère pourrait s’avérer utile pour déterminer si d’autres systèmes stellaires pourraient également être protégés par une bulle similaire, et abriter ainsi la vie. En effet, il faut savoir que l’héliosphère bloque la plupart des rayons cosmiques galactiques, qui peuvent s’avérer dangereux, en particulier pour les astronautes.

À présent, les astronomes espèrent que l’Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) de la NASA, dont l’objectif est l’étude du vent solaire et du milieu interstellaire local, pourra nous éclairer davantage sur la forme réelle de l’héliosphère de notre système solaire. La sonde, dont le lancement est prévu pour 2024, tentera également de mesurer le comportement des particules énergétiques et leur interaction avec le vent solaire.