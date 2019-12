Les dernières années ont vu l’apparition d’une véritable révolution technologique au sein des habitations : les assistants intelligents. Google Home, Siri ou encore Alexa sont des “intelligences artificielles” communicant avec l’Homme et exécutant les tâches qui leur sont demandées. Bixby est l’assistant intelligent de Samsung et est déjà implanté sur la plupart de ses appareils. Mais depuis quelques jours, la firme distille des informations très fragmentaires sur une nouvelle intelligence artificielle baptisée Neon, définie comme un « humain artificiel ». Les détails sur ce nouveau système seront révélés au CES 2020.

Samsung est sur le point de dévoiler un nouveau produit d’intelligence artificielle nommé Neon au CES 2020, et apparemment, il ne ressemblera en rien à l’assistant numérique de la société, Bixby. Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose sur Neon, à part ce qui a été publié jusqu’à présent sur les pages de médias sociaux du produit. Le tweet épinglé pour le compte Twitter officiel de Neon, quant à lui, n’est que de trois mots qui forment un message cryptique.

NEON = ARTIFICIAL HUMAN — NEON (@neondotlife) December 27, 2019

Pour soutenir le teaser « Artificial Human », une série d’affiches portant le slogan « Avez-vous déjà rencontré un “artificiel” ? », dont certaines en langues étrangères.

La spéculation était que Neon est une version plus avancée de Bixby, car Samsung a décrit le produit comme un « être d’intelligence artificielle » qui pourrait devenir le « meilleur ami » d’un utilisateur. Cela évoque certainement un assistant numérique comme Bixby, mais le compte officiel Twitter de Neon a écarté la comparaison.

Neon est développé par Samsung Technology and Advanced Research Labs, ou STAR Labs. À la tête de l’unité en tant que président et chef de la direction, Pranav Mistry est surtout connu pour son travail sur la technologie de réalité augmentée Sixth Sense et la montre intelligente Galaxy Gear.

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife — NEON (@neondotlife) December 26, 2019

Sur le même sujet : L’intelligence artificielle prend désormais de nombreuses décisions à la place de l’Homme

Le Bixby de Samsung est différent de ses assistants numériques rivaux, à savoir Siri d’Apple, Google Assistant et Alexa d’Amazon, car le logiciel est étendu à plusieurs applications, et sur le Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus, ce sont Bixby Home, Bixby Vision et Bixby Voice. Cependant, tous les utilisateurs de smartphones Samsung ne sont pas fans de Bixby, ce qui a donné lieu à des tutoriels sur la façon de remapper la clé Bixby, de même que pour les appareils Galaxy S10, Galaxy S9 et Galaxy S8.

For past few years, I have been working on something exciting. FOLLOW @neondotlife to learn more. Please SHARE and ask your friends to join, too. https://t.co/m3DEbTqqYe pic.twitter.com/jaWgALTzj4 — Pranav Mistry (@pranavmistry) December 16, 2019

Il reste à voir exactement en quoi Neon sera différent de Bixby, et comment ce sera une amélioration des lacunes de l’assistant numérique de Samsung. Heureusement, l’attente ne sera pas longue, car Neon devrait être dévoilé dans une semaine au CES 2020.