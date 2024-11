Neuralink prévoit de connecter son implant cérébral à un bras robotique

Les personnes atteintes de paralysie, telles que celles souffrant de sclérose latérale amyotrophique (SLA), voient leurs membres échapper à jamais à leur contrôle. Pourtant, des avancées technologiques pourraient, un jour, leur rendre au moins une part de cette autonomie perdue. Neuralink, la société de biotechnologie fondée par Elon Musk, s’efforce activement de concrétiser cet espoir. L’entreprise ambitionne de coupler pour la première fois son implant cérébral à un bras robotique, permettant aux patients de contrôler ce dispositif par la seule force de la pensée.

Neuralink a récemment franchi des étapes décisives dans le développement de son implant cérébral, conçu pour redonner une certaine autonomie aux personnes paralysées. Après des essais concluants sur des animaux, la société a finalement obtenu, après de nombreuses démarches, l’autorisation de mener des essais sur des humains.

En janvier de cette année, le premier patient sélectionné a bénéficié de l’implant et a réussi à manipuler le curseur d’un ordinateur par la pensée. Atteint de SLA, il a même pu jouer aux échecs. Bien que quelques dysfonctionnements soient apparus par la suite, Neuralink affirme avoir corrigé ces problèmes avant de procéder à l’implantation chez un second patient en juillet.

Huit autres interventions sont prévues avant la fin de l’année 2024. Récemment, l’entreprise a également dévoilé son projet d’étude visant à permette à son implant, le N1, de contrôler un bras robotique. « Nous avons le plaisir d’annoncer l’approbation et le lancement d’un nouvel essai de faisabilité visant à étendre le contrôle de l’interface cerveau-machine grâce à l’implant N1, appliqué à un bras robotique d’assistance expérimental », a déclaré Neuralink sur la plateforme X le 25 novembre dernier.

Cette annonce représente une étape importante dans les efforts de Neuralink. « C’est une avancée notable vers une meilleure autonomie numérique et physique », s’enthousiasme l’entreprise dans sa publication sur X.

We’re excited to announce the approval and launch of a new feasibility trial to extend BCI control using the N1 Implant to an investigational assistive robotic arm.

This is an important first step towards restoring not only digital freedom, but also physical freedom. More info…

— Neuralink (@neuralink) November 25, 2024