De nouvelles méthodes permettent de détecter le cancer des années avant son apparition

Un nouvel institut de recherche a développé des techniques de diagnostic précoce permettant de détecter les changements se produisant au niveau des cellules plusieurs années avant qu’elles ne deviennent cancéreuses. Ces changements précoces resteraient en latence pendant de longues périodes avant que la maladie ne se manifeste brusquement. Sur la base de ces découvertes, plusieurs techniques sont désormais en cours de développement pour le cancer de l’œsophage, de la prostate et la leucémie.

Inauguré en 2022, l’Early Cancer Institute de l’Université de Cambridge est un centre de recherche spécialement dédié à la prévention et à la détection précoce du cancer. Pour ce faire, les recherches se concentrent sur l’identification de facteurs cellulaires et moléculaires précoces, susceptibles d’enclencher le développement des tumeurs. Parallèlement, des techniques de diagnostic avancées sont en développement pour cibler ces marqueurs et prédire le risque de cancer. L’objectif à terme est de fournir des moyens de lutter contre le cancer bien avant que les symptômes ne se manifestent.

En effet, des recherches ont récemment mis en évidence que le cancer progresse par étapes. De nombreuses personnes développent des conditions précancéreuses plusieurs années avant leur diagnostic. En d’autres termes, ces conditions restent en suspens pendant des années voire des décennies avant que les premiers symptômes ne se manifestent. L’identification de marqueurs sous-jacents à ces conditions offrirait ainsi une large marge de manœuvre pour les médecins. Non seulement cela augmenterait les chances de réussite des traitements et le taux de survie, mais permettrait également de réduire considérablement les coûts de prise en charge.

Les stratégies de diagnostic et d’intervention précoce contrastent avec les approches actuelles pour la plupart des formes de cancer. « À l’heure actuelle, nous détectons tardivement de nombreux cancers et devons inventer des médicaments qui deviennent de plus en plus chers », a expliqué à The Guardian Rebecca Fitzgerald, directrice de l’institut. Or, « nous ne prolongeons souvent la durée de vie que de quelques semaines ou mois, en impliquant des dizaines de milliers d’euros de coût », a-t-elle ajouté.

Des outils plus accessibles et moins invasifs

Parmi les dernières avancées de l’Early Cancer Institue figure le « cytosponge », un outil permettant de détecter les cellules précancéreuses dans l’œsophage. Initialement destinée au diagnostic de l’œsophage de Barett (une maladie chronique pouvant être un précurseur du cancer), il s’agit d’une petite capsule attachée à un fil et pouvant être avalée. Une fois dans l’estomac, elle se dilate en absorbant les sucs gastriques comme une éponge. En étant retirée, elle permet de collecter au passage des cellules de l’œsophage.

Le prélèvement de cellules vise à détecter celles présentant un marqueur protéinique appelé TFF3, identifié comme étant spécifique aux cellules précancéreuses. La capsule fera prochainement l’objet d’essais cliniques à la fois pour l’œsophage de Barett et pour le cancer de l’œsophage. Selon Fitzgerald, « la capsule-éponge, un test simple et rapide pour l’œsophage de Barrett, pourrait réduire de moitié le nombre de décès dus au cancer de l’œsophage chaque année ».

Selon les estimations des chercheurs, les examens impliquant le cytosponge seraient beaucoup moins coûteux, plus rapides (environ 10 minutes) et moins désagréables et invasifs pour le patient que l’endoscopie. Le dispositif pourrait également être utilisé dans un simple cabinet médical et ne nécessiterait pas d’hospitalisation.

Une autre approche sur laquelle travaille l’équipe consiste à analyser des échantillons sanguins. Ceux impliqués dans l’étude ont été fournis initialement par 200 000 femmes dans le cadre d’un dépistage du cancer des ovaires et conservés pendant plusieurs décennies. En analysant les échantillons, les chercheurs ont identifié des marqueurs génétiques clairs spécifiques à celles ayant développé une leucémie 10 à 20 ans après les prélèvements.

« Nous constatons qu’il existe des changements génétiques évidents dans le sang d’une personne plus d’une décennie avant qu’elle ne commence à présenter des symptômes de leucémie », affirme le responsable du groupe de recherche, Jamie Blundell. Un autre groupe (non affilié à l’institut) travaille sur une stratégie plus ou moins similaire visant à diagnostiquer précocement le cancer colorectal.

En outre, une autre équipe de l’institut a identifié des marqueurs précoces associés au cancer de la prostate. Selon les experts, leur détection pourrait être bien plus efficace pour identifier les individus à risque que les tests actuels basés sur l’évaluation du taux d’antigène prostatique spécifique (PSA).