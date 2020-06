Les autorités de plusieurs pays européens ont détecté une mystérieuse augmentation des niveaux de rayonnement radioactif dans le nord de l’Europe durant ce mois de juin. La zone recouvre le tiers sud de la Suède, la moitié sud de la Finlande, l’Estonie, la Lettonie, ainsi qu’une zone entourant la frontière nord-ouest de la Russie. Cependant, à l’heure actuelle, aucune nation ne s’est manifestée quant à la responsabilité de cette anomalie.

Le pic soudain de rayonnement se situe à des niveaux considérés comme inoffensifs pour l’Homme mais il est suffisamment important pour avoir été repéré par les stations de surveillance des rayonnements. Ce pic a commencé à faire la une des journaux la semaine dernière déjà, avec plusieurs autorités européennes annonçant de nouvelles lectures de particules de radionucléides d’origine humaine dans l’atmosphère.

« Des niveaux très faibles des substances radioactives césium-134, césium-137, cobalt-60 et ruthénium-103 ont été mesurés », a tweeté mardi l’autorité suédoise de radioprotection. « Les niveaux mesurés sont si bas qu’ils ne présentent aucun danger pour les personnes ou l’environnement », a ajouté l’autorité.

Des observations similaires ont également été constatées par les autorités de radioprotection en Norvège et en Finlande. Puis, Lassina Zerbo, la secrétaire exécutive de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (dit CTBTO, de l’anglais Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization), a tweeté une carte décrivant la région source possible de l’anomalie, dont la majorité était un territoire à l’intérieur de la Russie, mais qui comprenait également des parties de la Finlande, de la Suède, du Danemark et de la Norvège.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020