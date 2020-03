Tandis que les gouvernements du monde entier prennent un à un des mesures drastiques de confinement pour réduire la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, l’Espagne, dont le gouvernement a également décrété l’état d’urgence, a trouvé un moyen de surveiller la population et de transmettre les ordres des autorités sans être au contact des habitants. En effet, les forces de l’ordre utilisent désormais des drones pour relayer les directives et obliger les éventuels promeneurs qui ne respecteraient pas la quarantaine à rentrer chez eux.

En réponse à une augmentation soudaine des cas confirmés de SARS-CoV-2 en Espagne, la police utilise des drones pour patrouiller dans les villes et exhorte les gens à rester chez eux.

Vendredi, le gouvernement espagnol a décrété l’état d’urgence et samedi, il a ordonné à tous les habitants du pays de rester chez eux, sauf pour les voyages les plus cruciaux à l’extérieur. Et maintenant, comme en Chine plus tôt cette année, la police espagnole espère obliger les gens à rester à domicile sans avoir à les approcher et risquer de propager des maladies.

Des images de la BBC montrent des policiers parlant à la radio et exhortant les gens qui traversent un parc madrilène à rentrer chez eux. Pendant ce temps, un drone volant au-dessus des promeneurs transmettaient le message aux personnes qui se trouvaient à l’extérieur malgré la quarantaine.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

