Primrose : une robe numérique conçue par Adobe

Avec son projet innovant, Adobe prouve une fois de plus que la manière dont les écrans sont conçus et utilisés a bien évolué cette dernière décennie. En effet, désormais, certains dispositifs sont capables de s’éloigner des designs traditionnels plats et de s’intégrer davantage à notre quotidien sous d’autres formes — aussi inattendues qu’une robe. Derrière cette technologie résident des éléments électroactifs que l’on retrouve souvent dans les fenêtres intelligentes.

Véritable passionnée de la couture, la Dr Christine Dierk, chercheuse chez Adobe, a combiné son amour pour la mode avec une technologie qu’elle et son équipe ont mise au point afin de donner naissance à une véritable robe numérique. Elle a présenté le prototype baptisé Primrose lors de la conférence annuelle Adobe Max de l’entreprise, qui s’est déroulée à Los Angeles. C’est un événement où ingénieurs, développeurs et créatifs dévoilent les innovations récentes de l’entreprise. Pour sa part, Dierk a surpris le public avec sa robe, un vêtement interactif capable de changer d’apparence en un instant.

Fonctionnement et technologies impliquées

Cette robe numérique est ornée de centaines de petits écrans modulaires flexibles. Non émissifs (ils n’émettent pas leur propre lumière), ils exploitent la lumière externe pour afficher le contenu. Cette caractéristique permet une consommation d’énergie réduite par rapport aux écrans émissifs et assure une visibilité optimale en plein soleil par l’utilisation de la lumière ambiante. Ces petits écrans sont capables de présenter des motifs statiques ou dynamiques selon le goût du porteur. C’est en raison de cette fonctionnalité que l’initiatrice du projet qualifie le vêtement de « robe numérique qui donne vie au tissu ».

Le mécanisme technologique derrière cette capacité d’affichage repose sur l’utilisation de cristaux liquides dispersés dans des polymères, également connus sous le nom de « PDLC », souvent retrouvés dans les fenêtres intelligentes. Ce sont des structures où de minuscules gouttelettes de cristaux liquides sont dispersées ou incrustées dans une matrice polymère. Ces cristaux sont éléctroactifs, signifiant qu’ils peuvent changer leurs propriétés optiques en réponse à une tension électrique donnée. Cette technologie a été présentée pour la première fois en 2022 par Adobe, l’étude ayant été menée par l’équipe de Christine Dierk.

Quels avantages pour cette nouvelle technologie ?

Avec cette technologie, Adobe offre aux designers un support inédit pour leurs créations. Les œuvres réalisées avec certains logiciels de la suite Adobe, dont After Effects, Firefly et Illustrator peuvent désormais être projetées sur des vêtements, transformant ainsi des objets de mode en des toiles dynamiques.

Cette innovation redéfinit l’expérience de la mode pour les consommateurs. La capacité de changer les motifs et les couleurs en temps réel offre une liberté sans précédent pour exprimer sa personnalité et ses préférences du moment. Dierk souligne l’unicité de cette création, affirmant que « contrairement à un vêtement classique, qui reste comme il est, Primrose permet de renouveler son style en un instant ».

Il est important de noter que cette technologie ne se limite pas aux vêtements. Elle peut être intégrée dans d’autres objets du quotidien, tels que les sacs à main ou les meubles, offrant ainsi une multitude de possibilités d’expression. Par ailleurs, Adobe reste discret sur la disponibilité future de cette technologie.

En vidéo, la présentation de la robe par la Dr Christine Dierk :