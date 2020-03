Tandis qu’environ un tiers de la population mondiale fait actuellement l’objet de mesures de confinement instaurées par les gouvernements, et que la majorité des personnes confinées ont vu leur temps libre grandir de manière exponentielle, les scientifiques proposent aux populations de participer aux efforts de recherche scientifique depuis chez eux. Ainsi, deux projets scientifiques citoyens, le Penguin Watch et le Galaxy Zoo, permettent aux habitants, tout en restant à domicile, d’aider respectivement les biologistes à chercher des pingouins en Antarctique et les astrophysiciens à identifier les formes des galaxies, le tout à partir d’images satellites accessibles librement.

Heather Lynch, écologiste statistique à la Stony Brook University, est affilié à deux projets différents de science citoyenne visant à mieux comprendre les pingouins. Un de ces projets, appelé Penguin Watch et accessible ici, fait appel à des personnes pour identifier les oiseaux sur des photographies prises automatiquement près de leurs colonies. Mais l’autre s’appuie sur l’imagerie satellite pour identifier de telles colonies.

Les biologistes trouvent les oiseaux en passant au peigne fin des images satellites à la recherche de leurs déjections, que les scientifiques appellent “guano”. « Nous pouvons donc déterminer la superficie couverte de guano, et cela nous donne une très bonne estimation du nombre de pingouins qui se trouvaient réellement dans la colonie à cet endroit particulier », explique Lynch.

Pinguin Watch : chercher et identifier les colonies de pingouins sur les images satellites

De telles estimations sont des données précieuses qui sont autrement difficiles à obtenir. « Même si les pingouins sont la faune la plus charismatique et peut-être la plus évidente à étudier en Antarctique, jusqu’à récemment, nous savions relativement peu combien de pingouins il y avait en Antarctique et comment leur abondance était distribuée car il est si difficile de recenser l’Antarctique ».

C’est là que les satellites entrent en jeu. Lynch et ses collègues utilisent des données recueillies par plusieurs types de systèmes orbitaux différents. Les satellites commerciaux offrent des données assez détaillées, le programme Landsat de la NASA offre une perspective de 40 ans sur les activités des pingouins et Google Earth recueille des données satellites accessibles au public que les scientifiques citoyens peuvent parcourir.

Ce sont ces données qui servent à la cartographie de Lynch pour les populations de pingouins et le projet Projected Dynamics. L’objectif principal de l’initiative est de fournir aux autorités politiques des données plus complètes sur les populations de manchots en un seul endroit. Mais les scientifiques ont besoin d’aide pour localiser tous ces oiseaux, et pour cela, ils enrôlent ce qu’ils appellent des détectives de pingouins.

« La partie de la science citoyenne entre en jeu parce qu’il y a tellement de surface en Antarctique. La façon dont nous trouvons les colonies de pingouins est en gros grâce à la recherche manuelle d’images : image après image, pixel après pixel, en balayant le littoral à la recherche de preuves de guano de pingouin », conclut Lynch.

Galaxy Zoo : aider les astrophysiciens à déterminer la forme des galaxies

Mais si le guano de pingouin n’est pas votre passion, un autre projet citoyen appelé Galaxy Zoo existe. Le programme existe depuis plus d’une décennie et a recruté des bénévoles pour classer les formes des galaxies. C’est le genre de tâche que n’importe qui peut faire. « Vous n’avez même pas besoin de savoir ce qu’est une galaxie », déclare Chris Lintott, astrophysicien à l’Université d’Oxford. Et bien que la forme ne soit pas difficile à déterminer, ce sont des informations précieuses à avoir.

« La forme d’une galaxie vous raconte son histoire: elle vous raconte quand elle a accumulé de la matière, quand elle est entrée en collision avec d’autres galaxies, quand elle a formé des étoiles et toutes sortes d’autres choses.Mais les astronomes sont assez bons pour obtenir des images de galaxies et moins bons pour trier les données », explique Lintott. Après une brève session de formation, les volontaires ont plein accès à la base de données d’images des astrophysiciens.

Et récemment, le projet a institué une nouvelle règle qui garantit que les choses restent intéressantes. Bien que le projet Galaxy Zoo soit né de l’hypothèse selon laquelle les humains étaient meilleurs pour classer les galaxies que les ordinateurs, 12 ans ont un peu changé le jeu. Maintenant, le projet a ajouté un algorithme, qui prend en charge les galaxies les plus faciles à classer et réserve les formes inconnues ou étranges pour les participants.

Les identifications faites par les bénévoles du Galaxy Zoo ont récemment permis aux scientifiques de déterminer que les trous noirs au centre des galaxies se développent régulièrement, et non par les collisions des structures qui les entourent.