Que se passe-t-il chez Boeing ? Décryptage des causes et impacts des récents accidents

Alors qu’il était synonyme de qualité et de sécurité dans le domaine de l’aviation depuis plusieurs décennies, Boeing a récemment fait parler de lui suite à de graves incidents récurrents. Dominant le marché depuis les années 1990, les derniers événements risquent d’impacter considérablement l’entreprise et pourraient même radicalement transformer le marché. Cependant, le mystère plane sur les véritables origines de certains des incidents, ce qui ne manque pas de susciter la controverse et la méfiance des usagers. Nous avons interrogé un expert afin de tenter de les décrypter et d’estimer les impacts.

Malgré la récente crise COVID, la demande pour les voyages en avion ne cesse de croître. On estime que le nombre d’appareils dans le monde devrait grimper de 82 % d’ici 2041 pour atteindre 47 100 aéronefs au total (contre 25 900 en 2019). Depuis les années 1990, Boeing et son concurrent européen Airbus dominent le marché de l’aviation intercontinentale. Ensemble, les deux constructeurs produisent plus de 1200 avions commerciaux par an.

Alors que la marque Boeing est un gage de qualité et de sécurité depuis plusieurs décennies, Airbus a surpassé l’entreprise depuis 2019 pour la quantité d’avions construits et livrés. Cela serait en partie dû à la grave série d’incidents qui a touché Boeing depuis 2018. Ceux de cette année ont particulièrement fait polémique, non seulement pour leur gravité et leur récurrence inquiétante, mais également en raison du suicide présumé d’un désormais tristement célèbre lanceur d’alerte. Compte tenu de ces événements, est-il maintenant censé de se méfier du constructeur ?

À noter que bien qu’en pleine crise, Boeing accapare toujours une part importante du marché. Les impacts de ces incidents s’étendront ainsi au transport aérien (commercial) dans son ensemble. « Tous (ces constructeurs) ont un impact sur la sécurité et sur l’image de l’industrie aérienne dans son ensemble », a expliqué dans un courriel à Trust My Science, Doug Drury, professeur et chef du département d’aviation à l’Université centrale du Queensland (en Australie).