Nouveau record mondial de débit de transmission par fibre optique : 402 térabits par seconde

Une avancée majeure dans le domaine de la transmission de données arrive quelques mois seulement après le précédent record (de 319 térabits par seconde). Une équipe de recherche internationale, la même que lors du précédent exploit, a atteint un débit de transmission de 402 térabits par seconde (Tbps) par le biais de fibre optique standard. C’est environ 1,6 million de fois plus rapide qu’une connexion Internet domestique moyenne.

La technologie utilisée pour cette réalisation repose sur une amplification optique de nouvelle génération et le multiplexage en longueur d’onde — qui permet de transmettre plusieurs signaux à différentes longueurs d’onde à travers une seule fibre optique. Elle est le résultat de plusieurs années de recherche dans le cadre d’une collaboration internationale, incluant l’Université d’Aston au Royaume-Uni et l’Institut National des Technologies de l’Information et des Communications (NICT) au Japon.

Ben Puttnam, chercheur principal au NICT, explique que le système intègre des amplificateurs optiques et d’autres équipements mis au point entre autres par le Nokia Bell Labs et la société Amonics de Hong Kong dans le cadre de l’étude. Il comprend également six amplificateurs optiques distincts, considérés comme la clé de cet exploit, capables d’extraire des signaux optiques des longueurs d’onde de la bande C (la bande de communication standard actuelle) ainsi que des bandes U, L, S, E et O. Les bandes E et O se situent dans l’infrarouge proche, tandis que les bandes S, C, L et O se situent dans l’infrarouge à courte longueur d’onde.

Les implications de cette avancée sont vastes et incluent notamment les centres de données et les infrastructures de télécommunications, qui pourraient bénéficier d’un transfert de données ultrarapide, réduisant ainsi les temps de latence et augmentant l’efficacité globale.

Les défis techniques pour atteindre cette vitesse étaient nombreux, incluant la gestion de la dispersion et de la non-linéarité dans la fibre optique, ainsi que le développement des nouveaux amplificateurs optiques. L’optimisation des techniques de traitement du signal (les nouveaux amplificateurs) a permis d’éviter d’utiliser des fibres optiques de nouvelle génération. Sans oublier que pour parvenir à transmettre autant de données, les chercheurs ont conçu le tout premier système de transmission optique couvrant six bandes de longueur d’onde.

Des vitesses record atteintes avec de la fibre optique standard

Les chercheurs ont atteint ce débit record avec des câbles de fibre optique standard, ce qui signifie qu’il ne serait pas nécessaire d’installer de nouveaux réseaux spécialisés pour bénéficier de ce débit. « Cette découverte pourrait permettre d’augmenter la capacité d’une seule fibre, de sorte que le monde disposerait d’un système plus performant », déclare le Dr Philips, de l’Université d’Aston, dans un communiqué. « Cette nouvelle technologie devrait contribuer de manière significative à l’extension de la capacité de communication de l’infrastructure de communication optique en raison de l’augmentation rapide de la demande de services de données à l’avenir », ajoute-t-il.

Outre les améliorations dans les télécommunications et les centres de données, des secteurs tels que la médecine, l’éducation et le divertissement pourraient également bénéficier de cette avancée. Imaginez des consultations médicales en temps réel avec une résolution 16K ou des expériences de réalité virtuelle immersives sans aucune latence. Cependant, cette technologie n’est pas encore prête pour une adoption commerciale à grande échelle. Des tests supplémentaires et des améliorations sont nécessaires pour assurer sa fiabilité et sa rentabilité.