Il y a un risque (infime) que l’astéroïde de 330 mètres Apophis percute la Terre dans moins de cinq ans

Le 13 avril 2029 pourrait bien devenir une date mémorable pour les astronomes du monde entier. Ce jour-là, l’astéroïde géocroiseur Apophis s’approchera « dangereusement » de la Terre. Et si ce passage n’était pas qu’une simple visite de courtoisie ? Une récente étude révèle que, sous certaines conditions, Apophis pourrait entrer en collision avec notre planète. Bien que les probabilités soient très faibles, elles ne sont pas nulles.

Découvert en juin 2004, Apophis 99942, surnommé « Dieu du Chaos » par certains, a rapidement été classé parmi les astéroïdes les plus menaçants pour la Terre. Des études ultérieures ont cependant atténué ces craintes en démontrant que le risque de collision est en réalité plus faible que prévu. Néanmoins, Apophis devrait effectuer plusieurs passages rapprochés de notre planète dans les années à venir. Le prochain est programmé pour le 13 avril 2029, date à laquelle ce géant de 330 mètres de diamètre passera à moins de 32 000 kilomètres de la Terre, soit environ douze fois plus près que la Lune.

En prévision de cet événement, les astronomes ont mené une campagne d’observation en 2021 pour évaluer le risque de collision. Ils ont alors exclu toute possibilité d’impact dans les cent prochaines années, concluant qu’Apophis se contenterait de « frôler » la Terre. Cependant, une étude plus récente, publiée dans la revue The Planetary Science Journal par Paul Wiegert, expert en dynamique du système solaire, remet en question ces conclusions. Selon ses calculs, une infime possibilité de collision existe malgré tout.

Des chances minimes, mais réelles

Pour Wiegert, la principale condition permettant une déviation de la trajectoire initiale d’Apophis serait l’impact d’un autre astéroïde plus petit et inconnu. En dépit des 1,2 million d’astéroïdes déjà répertoriés, il existe encore des corps célestes impossibles à observer en raison de leur taille réduite ou de leur axe de déplacement par rapport au Soleil.

Des simulations réalisées par Wiegert indiquent que la probabilité qu’un astéroïde inconnu percute Apophis et modifie sa trajectoire est inférieure à un sur un million. Même en cas de déviation, la probabilité que cette modification éloigne significativement Apophis de sa trajectoire prévue, à 32 000 kilomètres de la Terre, est inférieure à un sur un milliard. Dans ce scénario improbable, deux issues sont possibles : un rapprochement ou un éloignement de la Terre. Dans tous les cas, les probabilités obtenues restent « inférieures aux seuils habituels considérés par les systèmes d’alerte d’impact d’astéroïdes », affirme l’expert dans son étude.

Des probabilités affinées dans trois ans

Depuis mai 2021, Apophis se cache dans une zone dite « ciel diurne », où il restera jusqu’en 2027. Même les instruments les plus performants ne peuvent le détecter, en raison de l’éblouissement solaire. Lorsqu’Apophis redeviendra visible dans trois ans, les scientifiques pourront à nouveau analyser sa trajectoire et affiner les probabilités concernant son futur parcours.

Entre-temps, la communauté scientifique se prépare activement à l’approche du « Dieu du Chaos ». La NASA par exemple prévoit d’étudier les éventuels changements dans le comportement physique de l’astéroïde lors de son passage. Dans le cadre de la mission OSIRIS-APEX, un vaisseau spatial survolera Apophis le 13 avril 2029. Au cours des mois suivants, la surface de l’astéroïde sera cartographiée pour en analyser la composition chimique. De plus, des systèmes de propulsion seront utilisés pour pénétrer jusqu’à cinq mètres sous le sol de l’astéroïde afin d’étudier ses caractéristiques internes.

VIDÉO : simulation de la NASA montrant le passage rapproché de l’astéroïde Apophis en 2029

