Un robot joueur d’échecs casse le doigt d’un enfant durant un tournoi

Un robot spécialement programmé pour jouer aux échecs a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Malheureusement, il ne s’est pas fait connaître pour son jeu brillant, mais pour un accident. Il a en effet coincé et brisé le doigt d’un enfant de 7 ans en disputant une partie avec lui.

C’est lors du tournoi international d’échecs de Moscou, qui s’est tenu du 13 au 21 juillet 2022, que l’accident est survenu. Une table avait été mise en place, sur laquelle le fameux robot disputait trois parties d’échecs de manière simultanée. Le 19 juillet, comme l’explique le média russe TASS dans un article, il a joué trois matchs avec de jeunes talents. L’un d’entre eux était Christopher, 7 ans, qui est l’un des 30 meilleurs joueurs d’échecs de Moscou de moins de 9 ans.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H

