L’Apple Vision Pro utilisé lors d’une intervention chirurgicale pour la première fois

Cela fera bientôt six semaines que des gens se baladent dans les rues équipés de leur nouveau casque Vision Pro de chez Apple. Cet équipement permet l’immersion en réalité virtuelle et mixte, et notamment de superposer des fenêtres virtuelles de type macOS dans l’espace réel. Récemment, le nouveau produit d’Apple a été utilisé par une équipe de professionnels médicaux lors d’une opération de la colonne vertébrale.

Si les grands fans des technologies Apple apprécient et ont tant attendu le casque Vision Pro, une grande partie du public n’hésite pas à vivement critiquer le dispositif. Principalement, les reproches s’articulent autour de son potentiel à isoler totalement son utilisateur dans un monde virtuel ou semi-virtuel, entravant ainsi ses interactions sociales. Une autre raison souvent évoquée est son prix, s’élevant à 3500 $. L’Apple Vision Pro sera cependant peut-être moins critiqué désormais, car il a été utilisé pour la première fois par des professionnels médicaux en tant qu’assistant technologique, dans le cadre d’une intervention chirurgicale dans un hôpital britannique.

La réalité mixte dans le monde de la chirurgie

Depuis des années, la réalité virtuelle est exploitée par des chirurgiens ainsi que des élèves de la médecine dans des hôpitaux. La technologie est généralement utilisée dans le cadre de la formation et de l’entraînement de ces professionnels et futurs professionnels médicaux en simulant des opérations virtuelles avant de passer à la pratique sur des patients réels.

Cependant, dans l’hôpital de Cromwell de Londres, au Royaume-Uni, c’est cette fois-ci un casque de réalité mixte qui a été utilisé, et non pas pour un entraînement, mais pour une intervention réelle. Ce n’est autre que le tout nouveau casque Apple Vision Pro d’Apple qui a eu cet honneur. Il a trouvé usage au sein d’une équipe lors de deux procédures microspinales, des interventions chirurgicales délicates effectuées sur la colonne vertébrale.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le casque n’était pas porté par les chirurgiens effectuant l’opération, mais par une infirmière assistant la chirurgie. L’équipement intégrait un logiciel spécialisé nommé eXeX lui permettant d’accéder à divers types d’informations importantes pour l’intervention. Le casque projetait ainsi des renseignements tels que les guides de procédure ou d’autres données visuelles nécessaires au bon déroulement de l’opération. Pour cette infirmière, l’intégration de l’appareil dans le processus de travail a été une bonne chose. Cette technologie « élimine l’erreur humaine, et réduit les incertitudes », a-t-elle affirmé au Daily Mail.

Toutefois, ce n’est pas la première fois qu’un casque de réalité mixte est utilisé au cours d’une intervention chirurgicale. En 2021, le modèle Hololens 2 de Microsoft a assisté des chirurgiens orthopédiques. L’équipement leur avait permis de collaborer à distance.

Des applications dans la santé pour le Vision Pro ?

Récemment, après le lancement de son casque Vision Pro, Apple a partagé dans un communiqué plusieurs applications de santé compatibles avec son dispositif.

Parmi les outils relatifs à la chirurgie, l’entreprise a mentionné l’application myMako de la société technologique spécialisée dans le matériel médical Stryker. Celle-ci offre des informations complexes des plans chirurgicaux de manière intuitive et dynamique, améliorant particulièrement la préparation des arthroplasties. Apple a également cité d’autres logiciels, tels que Fundamental Surgery. Il s’agit d’une application de formation avec laquelle les médecins peuvent pratiquer des techniques chirurgicales dans un environnement virtuel. Il y a également CollaboratOR 3D, une plateforme conçue pour améliorer la formation et la planification chirurgicales grâce à des visualisations en 3D.