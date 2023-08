Scalene : un profileur alimenté par IA permet d’optimiser le code Python comme jamais auparavant

Une équipe de chercheurs de l’Université du Massachusetts présente un nouvel outil de profilage pour Python innovant basé sur l’IA, nommé Scalene. Ce profileur bénéficie de nouvelles fonctionnalités avancées dans le diagnostic et l’optimisation du code Python. À travers ce travail, l’équipe souhaite changer la façon d’aborder la résolution des problèmes de performance connus avec ce langage de programmation.

Dans le monde du développement logiciel, Python s’est imposé comme l’un des langages de programmation les plus populaires et les plus accessibles. Apprécié pour sa syntaxe claire et lisible, ainsi que pour sa vaste bibliothèque de modules, il a conquis les cœurs des programmeurs, des data scientists et des experts en IA. Mais cette popularité cache une réalité moins reluisante : Python est très lent. En effet, il s’exécute entre 100 et 1000 fois plus lentement que d’autres langages de programmation de plus bas niveau, et certaines tâches peuvent prendre jusqu’à 60 000 fois plus de temps.

Afin de résoudre ce problème, une équipe d’informaticiens a développé un profileur baptisé Scalene qui aspire à être bien plus qu’un simple outil de diagnostic. Il vise à devenir le premier modèle capable d’identifie les inefficacités du code Python soumis et d’utiliser l’IA pour suggérer des améliorations concrètes. Cette innovation a été suffisamment marquante pour remporter un prix lors de la conférence USENIX, une plateforme réputée dans le domaine de la recherche en informatique. L’étude a également été publiée sur le site de l’association USENIX, témoignant de son impact et de son importance dans la communauté scientifique.

:: LE T-SHIRT QUI SOUTIENT LA SCIENCE ! ::



Le rôle des profileurs et l’innovation apportée par Scalene

Dans le jargon du développement logiciel, le profilage est une technique d’analyse qui permet de décortiquer le comportement d’un programme pendant son exécution. À l’aide d’un profileur, les développeurs peuvent collecter des informations cruciales sur divers aspects du programme, comme la durée d’exécution de certaines tâches, la consommation de mémoire et l’utilisation des ressources du processeur. Ces données servent ensuite à repérer les zones du code qui sont moins efficaces, qui créent des goulots d’étranglement ou qui contiennent des erreurs, dans le but de les améliorer ou de les corriger.

Cependant, tous les profileurs ne sont pas égaux. Les outils de profilage existants pour Python se contenteraient généralement selon les chercheurs de signaler qu’une certaine partie du code est lente, sans fournir de directives claires sur les mesures à prendre pour résoudre le problème. Cela laisse les programmeurs avec la tâche ardue de déchiffrer eux-mêmes les causes sous-jacentes de ces inefficacités.

C’est ici que Scalene se distingue. Contrairement à ses prédécesseurs, cet outil met en évidence les problèmes, mais il va plus loin en utilisant l’IA pour proposer des solutions concrètes. Et il semble que la communauté des développeurs ait pris note de ces avantages. Depuis sa mise en ligne sur GitHub, Scalene a été téléchargé plus de 750 000 fois, témoignant de son utilité et de sa popularité croissante.

Le fonctionnement de Scalene

Vous voulez éliminer les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

En ce moment, 20% de rabais sur l'abonnement annuel !



JE PROFITE DE L'OFFRE





Scalene commence par simplement exécuter le programme en question pour déterminer les sections où des améliorations sont nécessaires. Il met particulièrement l’accent sur trois aspects cruciaux : le CPU, le GPU et la gestion de la mémoire.

Une fois les problématiques globalement identifiées, l’outil déploie l’IA, qui examine minutieusement les sections de code repérées pour déterminer les causes de leur inefficacité. À partir de cette analyse détaillée, l’IA génère des recommandations spécifiques pour améliorer le code. Ces recommandations peuvent aller de la modification de lignes de code individuelles à la refonte de blocs de code entiers.

Un des avantages distinctifs de cet outil réside dans sa faible surcharge lors de l’analyse. Grâce à un algorithme d’échantillonnage innovant, il parvient à collecter des données précises sans augmenter significativement le temps d’exécution du programme analysé. En résumé, Scalene redéfinit le profilage en Python en combinant une analyse précise, des recommandations actionnables et une faible surcharge, le tout soutenu par une IA avancée.

Source : Triangulating Python performance issues with Scalene