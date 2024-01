Il y a 5 % de chances que l’IA mette fin à l’humanité, selon des experts

L’IA pourrait-elle un jour mener à notre extinction ? Aussi exagéré que cela puisse paraître, certains scientifiques, prenant très au sérieux les risques liés au développement rapide de la technologie, estiment que oui. Selon eux, une fois que l’IA générale aura vu le jour, plusieurs scénarios pourraient potentiellement mener à notre fin, bien que les chances que cela se produise soient selon eux assez faibles (environ 5 %).

L’intelligence artificielle connaît une croissance rapide et, selon des experts, cette tendance se poursuivra dans les prochaines années avec l’acquisition rapide de nouvelles capacités. L’IA surpasse déjà l’humain pour certaines compétences, et ce n’est que le début.

Certains scientifiques estiment même qu’à terme, l’IA pourrait être à la source de l’extinction humaine. C’est ce qu’a révélé une enquête récente menée auprès de 2778 chercheurs ayant publié des études sur l’IA. Les participants ont partagé leurs opinions sur les délais d’atteinte de certaines étapes clés du développement de l’IA. Ils ont également été invités à réfléchir aux impacts potentiels que ces avancées technologiques pourraient avoir sur la société.

Des avancées majeures au cours des prochaines décennies

Les chercheurs en question pensent qu’il y a au moins 50 % de chances qu’en 2028, les systèmes d’IA soient capables d’accomplir la majorité des tâches intellectuelles définissant l’humain à ce jour. Il en va de même pour les compétences artistiques : celles-ci incluent par exemple la composition autonome de chansons complètes qui seraient difficiles à distinguer des œuvres humaines, ou encore la création de sites web complets dédiés au traitement de transactions financières.

Cependant, relativement peu d’experts pensent que l’IA soit capable, d’ici là, de réaliser des tâches impliquant une interaction complexe avec le monde physique, comme l’installation de câblages électriques dans une nouvelle habitation. Les systèmes d’IA ne pourront pas non plus, même en 2028 selon certains chercheurs, traiter des problèmes qui nécessitent une compréhension profonde.

Selon les estimations des experts interrogés dans le cadre de l’enquête principale, il y a également 50 % de chances que d’ici 2047, l’IA soit capable de surpasser les humains dans tous les domaines, allant de la résolution de problèmes complexes à la prise de décisions clés, en passant par la création artistique et l’innovation. D’ici le XXIIe siècle, il y a selon ces mêmes chercheurs environ 50 % de chances que tous les emplois soient entièrement automatisables. Ces probabilités reposent toutefois sur l’hypothèse que le développement de l’IA respecte un certain rythme, et qu’il y ait davantage d’innovation dans l’industrie.

Une extinction humaine entrainée par l’IA ?

Près de 58 % des chercheurs interrogés estiment qu’il existe une probabilité de 5 % que l’IA puisse entraîner l’extinction de l’humanité, notamment après que l’IA générale ait vu le jour. Il s’agit d’une forme d’intelligence artificielle très avancée surpassant largement les capacités intellectuelles et décisionnelles des humains. Ainsi, ces chercheurs estiment que si une telle technologie échappait au contrôle humain, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques.

Ces résultats peuvent être perçus de manière positive ou négative, selon le point de vue. Néanmoins, il reste crucial de mettre en place des lignes directrices éthiques plus strictes, ainsi qu’une réglementation gouvernementale pour guider le développement de l’IA de manière à maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques.

En effet, plus de 70 % des chercheurs interrogés sont préoccupés par divers risques liés à l’IA (même sans considérer ceux d’une IA surhumaine). Ils craignent divers scénarios dramatiques, tels que l’utilisation en masse de la technologie pour manipuler l’opinion publique, pour développer des armes chimiques ou automatisées, pour surveiller et contrôler les populations avec minutie, etc.