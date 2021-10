Un spectacle de drones vire au cauchemar en Chine : des dizaines d’engins tombent sur la foule, d’autres se posent brutalement

Les spectacles de lumière ont pris une tournure très futuriste ces dernières années, notamment avec les danses aériennes de drones. Ces spectacles impliquent généralement des centaines voire des milliers de drones, synchronisés via un logiciel spécialisé. Avec un tel concentré de technologies fonctionnant en parallèle, un dysfonctionnement quelconque peut avoir des conséquences catastrophiques. Et c’est ce qui vient de se produire en Chine. Des drones sont tombés du ciel lors d’un spectacle de lumière qui a viré au cauchemar, incitant les spectateurs paniqués à se mettre à l’abri. Ce n’est pas la première fois qu’une telle prestation tourne mal.

Face à l’engouement pour les spectacles de lumière avec des drones, certains pays d’Asie, dont la Chine, ont vu des sociétés spécialisées voir le jour et les prestations se multiplier, parfois sans prendre suffisamment de mesures de sécurité. Les services gouvernementaux, les entreprises et les sites touristiques commandent souvent des spectacles de drones extravagants dans le cadre de leurs campagnes de promotion. Mais certains de ces spectacles de lumière par drone ont très mal tourné.

Vendredi, lors d’un spectacle organisé au-dessus d’un centre commercial de la ville centrale de Zhengzhou, des drones ont commencé à tomber du ciel au milieu de la performance, percutant des bâtiments et des véhicules parqués à proximité. Si certains semblaient presque en chute libre, d’autres se posaient « brutalement », de façon partiellement contrôlée.

Il pleut des drones

Dans les vidéos publiées par les médias locaux, on voit quelque 200 drones former le nom du centre commercial, avant que des dizaines d’entre eux ne s’éteignent et ne tombent. On entend alors des spectateurs crier « faites attention », « reculez », en s’éloignant des engins.

Drones raining from the sky in Zhengzhou 😬 Word on the street is that a rival drone company that lost the bid interfered to overwhelm the drones nav system!pic.twitter.com/MukM8PjJJr — Sheel Mohnot (@pitdesi) October 4, 2021

Un témoin nommé Wang a déclaré à la chaîne de télévision locale Henan TV que quelque 5000 personnes, dont de nombreux enfants, regardaient le spectacle lorsqu’il a mal tourné. Selon lui, les gens ont dû « s’enfuir les mains sur la tête ».

Un autre spectateur, qui n’a donné que son nom de famille (Li), décrit à VICE World News une scène de chaos. « De plus en plus de drones se sont détachés du groupe », a déclaré Li. « Certains ont volé très loin, et d’autres ont touché les arbres (ou les véhicules) ».

Les membres du personnel ont laissé les gens se réfugier à l’intérieur du centre commercial et ont ramassé les drones sur le sol, raconte Li. Il a ajouté qu’il assisterait encore à des spectacles de drones à l’avenir. « Ils sont toujours assez impressionnants ». « Mais je garderai une distance de sécurité », conclut-il.

Une société de spectacle aérien concurrente serait suspectée

Si la cause exacte de la panne n’a pas encore été confirmée, des rumeurs circulent actuellement selon lesquelles un fabricant de drones concurrent serait intervenu pour saboter le spectacle. L’organisateur a signalé l’incident à la police locale, alléguant qu’un concurrent était probablement impliqué, faisant tomber les drones du ciel en submergeant ses systèmes de navigation à l’aide d’émetteurs, selon Kanzhaji.

Selon le China News Services cependant, l’organisateur aurait indiqué que des « erreurs de manipulation » pourraient avoir entraîné la chute. Une déclaration contradictoire. Tout cela reste donc très confus. Heureusement, aucun blessé n’a été signalé.

Plusieurs autres accidents du même genre se sont produits lors de spectacles de drones en Chine. En janvier par exemple, un groupe de drones s’est écrasé sur un bâtiment puis est tombé lors d’un essai dans la ville de Chongqing. En mai de l’année dernière, 17 drones se sont écrasés lors d’un spectacle de vacances dans la ville de Chengdu. La police a découvert par la suite que les employés d’une autre société de drones avaient provoqué le crash avec des brouilleurs de signal, après que leur propre offre pour réaliser le spectacle ait été rejetée. Un scénario qui se répète ?

Vidéo de l’événement :