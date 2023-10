Le forum pour programmeurs Stack Overflow licencie 28% de ses employés en prévision de l’impact de l’IA

Le site web de questions-réponses et de forums pour programmeurs Stack Overflow vient d’annoncer le licenciement d’une centaine de ses salariés, soit 28% de l’effectif. Si les difficultés de rentabilité et les tensions économiques sont en cause, l’impact croissant de l’intelligence artificielle dans le secteur en serait aussi un facteur.

Avec plus de 20 millions d’utilisateurs enregistrés, Stack Overflow est un site web Q&A et un forum de prédilection pour les développeurs du monde entier. Si l’année dernière l’entreprise a recruté massivement de nouveaux employés en doublant ses effectifs, elle se voit aujourd’hui licencier une centaine de travailleurs, soit 28% de son personnel. Cette décision, annoncée par le PDG Prashanth Chandrasekar sur le site de l’entreprise, a principalement affecté l’équipe de commercialisation, bien que d’autres départements, comme le support, n’aient pas été épargnés.

Pourquoi ces licenciements ?

Sans entrer dans les détails, Prashanth Chandrasekar a mentionné que les licenciements étaient en grande partie dus à des pressions macroéconomiques ainsi qu’aux difficultés rencontrées par l’entreprise pour atteindre le seuil de rentabilité. Le communiqué indique que, durant l’année, la société a instauré des mesures visant à réduire ses dépenses. Cependant, ces améliorations n’ont pas suffi. « Malheureusement, ces changements n’étaient pas suffisants et nous avons pris la difficile décision de réduire les effectifs de l’entreprise d’environ 28% », a déclaré le PDG dans son annonce.

Une autre raison probable de cette décision est l’émergence et la popularité croissantes de l’IA. Tout comme d’autres secteurs, Stack Overflow a subi l’impact de l’avènement de ces nouvelles technologies. En avril 2023, le site a enregistré une baisse de trafic d’environ 14% par rapport à l’année précédente. L’arrivée de ChatGPT, entre autres, semble avoir capté l’attention des développeurs. En effet, plutôt que de chercher des réponses sur les forums, ces derniers se tournent de plus en plus vers ces outils d’IA qui offrent des réponses précises et immédiates. De plus, d’autres outils spécifiques basés sur l’IA, comme Codex ou GitHub Copilot, ont émergé, réduisant davantage la dépendance des développeurs aux forums traditionnels. Pourtant, ironiquement, les modèles d’IA vers lesquels se tournent les développeurs sont souvent formés à partir des données récoltées sur des forums spécialisés, tels que Stack Overflow.

S’adapter à l’ère de l’IA

Pour l’entreprise derrière Stack Overflow, Stack Exchange, la meilleure manière de s’adapter au boom de l’IA générative est de s’engager dans la course technologique. La société a ainsi lancé OverflowAI, un nouvel outil intégré à sa plateforme. Fort d’une bibliothèque de 58 millions de questions-réponses, ce système offre aux utilisateurs une assistance automatique en temps réel basée sur l’IA.

Dans sa stratégie, l’entreprise prévoit aussi de valoriser sa riche base de données de questions-réponses sur les thématiques de la programmation accumulées au fil des années grâce à ses millions d’utilisateurs. Cette vaste ressource compile des problématiques et solutions de programmation réelles et en tout genre, représentant une mine d’or pour la formation des modèles d’IA spécialisés. La société envisage ainsi de facturer les entreprises qui souhaitent utiliser ces données pour former leurs modèles d’IA. Dans le cadre d’une interview pour le média Insider, le PDG de l’entreprise a déclaré : « Nous avons décidé il y a plusieurs mois que les personnes qui exploitent nos données à des fins de LLM devraient s’engager avec nous ».

Ces décisions présagent que les développeurs privilégieront de plus en plus l’interaction avec l’IA au détriment des forums traditionnels. Cependant, cette évolution soulève une question : sans des contributions régulières et mises à jour sur ces forums, comment les modèles d’IA seront-ils actualisés ? Leur pertinence et leur efficacité futures pourraient être sérieusement remises en question.