Station spatiale chinoise : les premières images prises par les astronautes sont à couper le souffle

Des images spectaculaires en provenance de la station spatiale chinoise, dans le cadre de la mission Shenzhou 12, ont été publiées récemment. Prises depuis les petits hublots du premier module de la station, Tianhe, elles révèlent les détails du monde si beau et si fragile qui est le nôtre.

La station Tiangong héberge à ce jour trois astronautes (ou taïkonautes pour être plus précis), les tout premiers membres d’équipage, arrivés à bord du premier module le 17 juin 2021. L’équipage a depuis effectué deux activités extravéhiculaires (EVA) et une série d’expériences, mais l’agence chinoise chargée des vols habités n’a publié que récemment les images prises par les astronautes.

Un premier lot d’images prises par Tang Hongbo et publiées en août comprend des vues depuis l’espace du golfe de Guinée, des lumières éclairant l’Afrique du Nord, des hauts plateaux d’Éthiopie et de l’océan Indien, ainsi que le « lit » où Tang a dormi. Le commandant de la mission Shenzhou 12, Nie Haisheng, a également envoyé des images de Pékin la nuit et d’une partie de l’océan Pacifique.

L’une des images montre une courbe lumineuse au-dessus de la Terre. Cette courbe est créée par la lumière passant à travers les atomes de sodium dans l’atmosphère, à environ 80 à 105 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

D’autres images donnent un premier aperçu des hublots de Tianhe, ainsi que des panneaux solaires qui fournissent l’énergie électrique à l’installation orbitale. La photo du lit de Tang montre les sacs de couchage qui permettent aux astronautes de dormir en toute sécurité en microgravité.

Une deuxième série d’images publiées le 8 septembre comprend des clichés pris par l’astronaute Liu Boming. Elles montrent notamment le lac Urmia en Iran, la préfecture autonome kirghize de Kizilsu en Chine, le lac Van en Turquie et les hauts plateaux arméniens, ainsi qu’une vue de l’Afrique du Sud. Les rapports n’ont pas précisé l’équipement utilisé par les astronautes pour capturer les images.

Les astronautes de Shenzhou 12 se préparent pour leur retour sur Terre, prévu à la mi-septembre. Selon CGTN, l’équipage effectuera des exercices physiques adaptés, nettoiera les combinaisons EVA et effectuera un test de rendez-vous radial du vaisseau spatial avant de rentrer chez lui.

Le rendez-vous radial, ou R-bar, verra le vaisseau spatial Shenzhou 12 s’approcher de Tianhe dans une direction perpendiculaire à la Terre, au lieu de suivre la trajectoire de vol de la station spatiale. Shenzhou 12 fera également le tour de Tianhe à titre de test supplémentaire en vue de la mission avec équipage Shenzhou 13 d’octobre.

Shenzhou 12 est la troisième des onze missions prévues pour construire la station spatiale Tiangong à trois modules. Une fusée Longue Marche 7 est en cours de préparation pour le lancement de la quatrième mission, le vaisseau cargo Tianzhou 3, entre mi- et fin septembre. Shenzhou 13, qui a déjà été préparée en cas d’urgence, doit décoller de Jiuquan vers Tianhe en octobre avec un deuxième équipage de trois personnes.