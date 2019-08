1K Partage











Imaginé depuis la fin des années 1980, le parcours du télescope spatial James Webb, dont la mission doit commencer en 2021, a été semé d’embûches : changements de noms, retards de construction, réévaluations à la hausse des coûts, etc. Cependant, devant l’incroyable potentiel scientifique du télescope, ces problèmes n’ont pas arrêté les nombreux acteurs derrière sa concrétisation. Et le mercredi 28 août, les ingénieurs ont enfin pu assembler les deux parties principales du télescope d’une valeur de 9.7 milliards d’euros, atteignant ainsi une étape cruciale et symbolique du développement.

« L’assemblage du télescope et de ses instruments scientifiques, du bouclier solaire et de la navette spatiale en un seul observatoire, représente un exploit incroyable pour toute l’équipe Webb » déclare Bill Ochs, responsable du projet Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA. « Cette étape symbolise les efforts de milliers d’individus dévoués depuis plus de 20 ans à la NASA, l’Agence spatiale européenne, l’Agence spatiale canadienne, Northrop Grumman et le reste de nos partenaires industriels et universitaires ».

Les travaux récents ont eu lieu dans les installations de Northrop Grumman, maître d’œuvre du télescope, que la NASA présente comme successeur de l’emblématique télescope spatial Hubble. À l’aide d’une grue, les ingénieurs ont doucement abaissé l’élément principal du télescope, constitué de l’équipement optique et scientifique, sur le corps de l’engin spatial. Le bouclier solaire pliable complexe de Webb, qui gardera les instruments du télescope au frais pendant son fonctionnement, était déjà connecté au segment de l’engin.

L’équipe a ensuite connecté les deux moitiés mécaniquement. Les techniciens doivent encore établir et tester les connexions électriques entre les pièces. L’étape de l’assemblage était attendue depuis longtemps ; la mission du télescope spatial Webb a connu une série de retards et de dépassements de coûts. Depuis 2009, par exemple, le prix du projet a presque doublé et la date de lancement prévue a été repoussée de près de sept ans.

Mais le grand potentiel scientifique du télescope rend tout ce dur travail et cette lutte digne d’intérêt, déclarent les responsables de la NASA. Le puissant instrument, optimisé pour observer l’Univers dans les infrarouges, permettra aux astronomes de répondre à certaines des plus grandes questions cosmiques une fois qu’il sera opérationnel au niveau du point de Lagrange 2, un point gravitationnellement stable dans l’espace, situé à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre.

Les chercheurs utiliseront l’observatoire pour rechercher des traces de vie dans l’atmosphère de planètes extraterrestres voisines, par exemple, et pour étudier la formation des premières étoiles et galaxies de l’Univers il y a environ 13.5 milliards d’années. « C’est une période passionnante, où toutes les parties de Webb sont enfin réunies dans un observatoire unique pour la toute première fois. L’équipe d’ingénieurs a fait un grand pas en avant et nous pourrons bientôt obtenir d’incroyables nouvelles vues de notre Univers » conclut Gregory Robinson, directeur du programme Webb.

Sources : NASA