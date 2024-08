Une tempête géomagnétique pourrait provoquer des aurores boréales de basse latitude ce week-end, en même temps que la pluie de météores des Perséides

Après le spectacle des Delta Aquarides, la pluie de météores des Perséides atteindra son apogée entre le 9 et le 11 août (soit ce week-end). Il sera possible d’observer un ballet céleste incluant entre cinquante et cent météores par heure. Cerise sur le gâteau : des aurores boréales pourraient se joindre au spectacle jusqu’au nord de la France. En effet, un centre de prévision météorologique spatiale américain a annoncé une activité solaire accrue, marquée par deux éruptions de classe X lundi et une série d’éruptions de classe M plus tard dans la semaine. Ces phénomènes ont incité le centre à émettre une alerte de veille de tempête géomagnétique, soulignant en même temps la possibilité d’observer des aurores boréales en conjonction avec la pluie de météores des Perséides.

En mai dernier, la Terre a subi les plus puissants orages géomagnétiques de catégorie 5 en vingt ans. Ces tempêtes géomagnétiques ont engendré des aurores boréales visibles en Australie, en Europe et au nord des États-Unis. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ce phénomène est lié à l’activité solaire actuelle, qui atteint son pic et se traduit par des éruptions solaires puissantes et fréquentes.

La fin de ce cycle (« cycle solaire 25 ») est attendue entre fin 2024 et 2026. Chaque cycle dure 11 ans et est régi par le champ magnétique du Soleil. Les météorologues spatiaux prévoient qu’il culminera bientôt avec 115 taches solaires, d’où émaneront les tempêtes géomagnétiques.

Une tempête géomagnétique modérée de catégorie 2 est imminente

Le NOAA classe les tempêtes géomagnétiques sur une échelle G, allant de G1 (mineure) à G5 (extrême). Le centre a émis une alerte de veille de tempête géomagnétique modérée de catégorie G2 pour les 9 et 10 août. Cet événement sera probablement provoqué par trois éjections de masse coronale (CME) et des éruptions de plasma et de champ magnétique. Le centre a précisé que deux CME avaient éclaté le mercredi 7 août, suivies d’une autre le 8 août, lors d’une éruption solaire de classe X.

« Les éjections de masse coronale associées aux éruptions solaires devraient atteindre le champ magnétique de la Terre vendredi 9 août en fin de journée », a déclaré le NOAA. « L’activité solaire restera modérée à élevée jusqu’au 10 août, avec plusieurs régions actives et magnétiquement complexes sur le disque solaire visible », a ajouté le centre de prévision météorologique spatiale, bien qu’il soit difficile de prédire leur heure d’arrivée exacte.

Cette veille coïncide avec le pic de la pluie de météores des Perséides. Selon les météorologues, si les conditions sont propices, les aurores boréales pourraient être visibles avec la pluie de météores au Canada, en Alaska, à New York, dans l’Idaho, l’État de Washington, le Montana, le Dakota du Nord et du Sud, le Minnesota et le Wisconsin. Quant à la France, Éric Lagadec, astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d’Azur, a déclaré : « Il y a des chances non nulles d’aurores boréales dans les nuits à venir ».

Olivier Las Vergnas, président de l’Association française d’astronomie (AFA), a quant à lui affirmé : « Il y a une probabilité non nulle de voir des aurores boréales, dans la continuité des épisodes observés début mai, à des latitudes inhabituelles à la suite d’une tempête solaire historique ». « Ça vaudra le coup de surveiller ». L’activité solaire a été plus intense que prévu cette année, laissant penser que les tempêtes géomagnétiques seront encore plus fréquentes d’ici 2025.