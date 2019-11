Tandis que les feux de forêts continuent de faire rage à travers l’Australie, c’est un autre phénomène qui s’est abattu sur la petite ville de Mildura, dans l’État de Victoria. Alors que le Soleil était au zénith et qu’une température de 40 °C régnait, un gigantesque « mur de poussière » rouge a déferlé sur la ville, plongeant ses habitants dans la tourmente.

Assez rapidement, le ciel a commencé à se teinter d’orange et la poussière tourbillonnante s’est épaissie de telle façon que les habitants de la ville se sont retrouvés dans un brouillard brûlant, ballottés par des vents de 40 km/h.

Australia: historical: a dust storm approaching Mildura in May 2019 • 📹 via Charlie Bucket pic.twitter.com/fA5MJrWJb2 — redball (@redball2) November 21, 2019

I was there….Mildura dust storm 2019 pic.twitter.com/p1dbsMAX08 — MummaTails (@MummaTails) May 7, 2019

Lorsque les vents ont commencé à se déplacer, le Bureau de météorologie de Victoria a signalé une chute de température de 8 degrés en 30 minutes. Néanmoins, la tempête est restée si dense que la visibilité à l’aéroport est passée de 4 km à un peu moins de 500 mètres.

The skies turned orange over Mildura, Victoria, as a dust storm swept through the area on Nov. 21. https://t.co/oUCXPcYWK5 pic.twitter.com/a2qlf7cnrD — AccuWeather (@accuweather) November 21, 2019

Tom Delamotte, un météorologue du Bureau, explique que les tempêtes de poussière ne sont pas rares à Mildura, et étant donné la chaleur et la sécheresse qui régnaient dans la région, cela n’était pas totalement inattendu.

« Chaque fois que nous avons eu du vent au cours des deux derniers mois, ils ont assisté à des tempêtes de poussière. Et comme le temps était très venteux aujourd’hui, nous voyons beaucoup de poussière s’accumuler dans les airs » déclare-t-il.

Skies turned an eerie shade of orange as Mildura in southeast Australia was blanketed by a dust storm today. 68 mph winds whipped up dust in the drought-stricken region of Victoria, where power to more than 100,000 homes was knocked out after tree branches fell on the cables. pic.twitter.com/LxWPsIb9pp — BBC Weather (@bbcweather) November 21, 2019

Alors que les changements climatiques entraînent un climat de plus en plus chaud et plus sec dans le Grand Sud, les habitants doivent s’habituer à des tempêtes récurrentes comme celle-ci.

This is my reality today, another dust storm in Mildura, and a fire on our outskirts pic.twitter.com/yP5jUxI2K6 — 💧Narelle Hahn-Smith💦🐯#LoudAustralian (@AuntyRelle) November 21, 2019

« Je suis ici depuis 10 ans et je n’ai jamais rien vécu de tel. Nous avions une tempête de poussière chaque année, c’est désormais une base hebdomadaire. Au pire, je ne pouvais pas voir de l’autre côté de la route. Cette fois, la chaleur, parce qu’il fait 40 ° C, couplée à la poussière la rendait invivable. On ne pouvait pas sortir » confie Sophie Appleby, habitante de Mildura.