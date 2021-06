Une tortue géante considérée éteinte depuis plus d’un siècle découverte sur une île des Galapagos

Au cours du 19e siècle, en raison des activités humaines, la population de tortues géantes des Galápagos a considérablement diminué. Et dans les quelque 200 000 individus restants, certaines espèces ont irrémédiablement disparu. C’est donc toujours un soulagement quand des chercheurs retrouvent des survivants de ces extinctions. C’est le cas de Fernanda, une tortue géante de l’espèce Chelonoidis phantasticus considérée comme éteinte depuis un siècle, découverte récemment par des zoologues.

Des chercheurs ont découvert la tortue femelle sur l’île Fernandina des Galápagos lors d’une expédition conjointe menée par la Direction du parc national des Galápagos et le Galápagos Conservancy en 2019. Ils l’ont surnommée Fernanda. À l’époque, l’équipe était convaincue que la tortue solitaire était la tortue géante perdue de Fernandina (Chelonoidis phantasticus), une espèce originaire de l’île que l’on croyait éteinte pendant 112 ans en raison des éruptions du volcan Fernandina.

Mais pour confirmer cette hypothèse, ils ont envoyé des échantillons de sang à des généticiens de l’université de Yale. L’équipe de Yale a comparé les gènes de cette tortue à ceux de la seule autre tortue que les scientifiques ont trouvée sur l’île Fernandina, un mâle Chelonoidis phantasticus découvert en 1906. Les chercheurs de Yale ont confirmé que les deux étaient étroitement liés et que Fernanda était bien de la même espèce.

Sauver les tortues au bord de l’extinction définitive

« L’un des plus grands mystères des Galápagos a été la tortue géante de l’île Fernandina. La redécouverte de cette espèce perdue a peut-être eu lieu juste à temps pour la sauver. Nous devons maintenant de toute urgence terminer la recherche sur l’île pour trouver d’autres tortues », explique James Gibbs, vice-président de la science et de la conservation à la Galápagos Conservancy et expert en tortues à l’Université d’État de New York.

Les chercheurs espèrent éviter ce qui est arrivé au célèbre Lonesome George, une tortue qui était la dernière d’une autre espèce appelée la tortue de l’île Pinta (Chelonoidis abingdoni). Il est décédé en juin 2012, à environ 100 ans, entraînant la fin de son espèce malgré les tentatives de reproduction.

« Nous voulons désespérément éviter le sort de Lonesome George. Mon équipe du Park and Galápagos Conservancy prévoit une série d’expéditions majeures pour retourner sur l’île Fernandina à la recherche de tortues supplémentaires à partir de septembre », déclare Danny Rueda Córdova, directeur du parc national des Galápagos.

À la recherche d’autres individus de la même espèce

Les scientifiques ont découvert des traces d’au moins deux autres tortues qui pourraient appartenir à l’espèce de Fernanda sur le volcan Fernandina au cours de l’expédition. S’ils trouvent une tortue géante mâle de la même espèce, l’équipe tentera de l’unir à Fernanda au centre d’élevage de tortues géantes du parc national des Galápagos à Santa Cruz et encouragera leur reproduction ; en cas de succès, les chercheurs élèveraient les jeunes en captivité et les ramèneraient ensuite à Fernandina.

Le nombre de tortues géantes sur les îles Galápagos a considérablement diminué au XIXe siècle en raison de l’exploitation par les baleiniers et les boucaniers. Aujourd’hui, la population de tortues géantes des Galápagos ne serait que de 200 000 à 300 000 individus, soit environ 10 à 15 % de ce qu’elle était historiquement.