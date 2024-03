Le train à hydrogène Flirt H2 a roulé durant près de deux jours avec un plein, battant un record mondial d’autonomie

Le train à hydrogène de l’entreprise suisse Stadler Rail a récemment battu un record d’autonomie au cours d’un essai réalisé dans le Colorado, aux États-Unis. Si le modèle est conçu pour parcourir 460 km sur un seul plein d’hydrogène, il est parvenu à effectuer 2340 km de plus lors de cet essai. Une véritable prouesse technique.

La décarbonation du secteur ferroviaire passe par l’électrification des voies ferrées existantes. Cependant, cette solution, en plus d’être coûteuse, peut être techniquement difficile à mettre en œuvre, surtout dans les zones éloignées et montagneuses. Dans ce cas, il est possible de recourir aux trains électriques à batterie, mais ces technologies ont une autonomie limitée. Les engins à hydrogène constituent ainsi une alternative envisageable pour contourner cet obstacle. Pour donner une idée de leur capacité, un modèle conçu par la société Alstom a parcouru 1175 km, battant un record en septembre 2022.

Récemment, le train passager Flirt H2 développé par l’entreprise Stadler Rail AG a réalisé un nouveau record, selon un communiqué officiel. Il a été conçu afin d’opérer sur des réseaux ferroviaires qui ne sont pas entièrement adaptés à l’électrification. Présenté pour la première fois en 2022, Flirt H2 est composé de deux wagons motorisés. Il embarque une batterie ainsi que des piles à combustible, des dispositifs qui convertissent l’hydrogène en électricité par une réaction chimique avec l’oxygène contenu dans l’air.

Une autonomie record

Le train a été pensé pour une autonomie de 460 km sur un seul plein d’hydrogène et une vitesse de pointe de 127 km/h. Il a cependant surpassé cette performance lors d’un essai récent réalisé à Pueblo, dans le Colorado. Le 20 mars, dans la soirée, le train a pris son départ sur le circuit d’essai. Il a roulé pendant 46 heures et n’a épuisé son plein d’hydrogène qu’après avoir parcouru 2803 km.

Avec cet exploit, le Flirt H2 a ainsi battu un record mondial, celui de « la plus longue distance parcourue par un train de voyageurs fonctionnant à l’hydrogène sans ravitaillement ni recharge ». L’essai a permis de démontrer les performances optimales de la technologie, selon l’entreprise. « Ce record mondial établit la plage de performances idéale de notre version à hydrogène de l’unité multiple électrique FLIRT la plus vendue, le FLIRT H2 », a déclaré Ansgar Brockmeyer, vice-président directeur du marketing et des ventes chez Stadler.

Un deuxième record du monde pour Stadler

Ce n’est pas la première fois que Stadler Rail AG se fait une place dans le Livre Guinness des records. En 2021, le modèle Flirt Akku, fonctionnant uniquement sur batterie, a parcouru une distance de 224 km sans recharge intermédiaire. L’essai a pourtant eu lieu dans des conditions de froid glacial, réduisant l’efficacité du système de stockage. Ce trajet record a été effectué entre Berlin et Warnemünde, deux villes d’Allemagne. Lors de cette démonstration, le modèle Flirt Akku s’est, lui aussi, largement surpassé. En effet, le train était initialement conçu pour une autonomie opérationnelle de 80 kilomètres par charge.

« Il s’agit d’une réalisation monumentale de la part de toute notre équipe et nous sommes très fiers de détenir un autre titre record », a déclaré Brockmeyer, faisant référence à l’exploit du Flirt H2. Cette prouesse devrait grandement jouer en faveur de l’image de Stadler Rail. L’entreprise a annoncé avoir signé des contrats avec plusieurs opérateurs ferroviaires pour la livraison d’une quinzaine de trains à hydrogène.