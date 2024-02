La Chine bat un nouveau record de vitesse (1000 km/h) avec son train à sustentation magnétique inspiré de l’Hyperloop

La récente annonce d’un record de vitesse par la Chine marque une avancée attendue depuis fort longtemps dans le domaine du transport par sustentation magnétique. Leur train « hyperloop-maglev », baptisé T-Flight, a dépassé les 1000 km/h (623 mph) dans un tunnel d’essai de 2 km à Datong. Plus qu’un exploit technique, cette réalisation montre le potentiel de transformation du transport terrestre avec une alternative plus rapide et potentiellement plus écologique. Si le projet aboutit, le T-Flight deviendra le moyen de transport terrestre le plus rapide au monde.

La Chine établit un nouveau record de vitesse avec son train inspiré du célèbre Hyperloop (proposé en 2013 par Elon Musk), promettant de propulser les technologies de transport vers de nouveaux horizons. Ce développement, orchestré par la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), met en lumière des progrès significatifs dans les domaines de la sustentation magnétique et des systèmes de transport sous vide.

Ce projet, qui a vu le véhicule de la CASIC atteindre des vitesses sans précédent lors d’essais dans un tunnel de 2 km à Datong, province de Shanxi, repousse les limites de l’ingénierie du transport. S’appuyant sur des années de recherche et d’innovation, l’initiative illustre l’ambition de la Chine de se positionner à l’avant-garde des technologies de transport du futur.

Développement du train le plus rapide au monde

Le T-Flight utilise la sustentation (ou lévitation) magnétique pour propulser un véhicule à travers un tube maintenu en état de quasi-vide (faible pression par le vide). Cette approche élimine presque entièrement la friction et la résistance de l’air, permettant ainsi des déplacements à des vitesses autrement très difficiles à atteindre. Contrairement aux avions et aux trains actuels, le T-Flight promet respectivement une efficacité énergétique et une vitesse sans précédent, ouvrant la voie à une nouvelle ère de voyages terrestres.

Le récent essai mené par la CASIC dans le tunnel de Datong a marqué un tournant pour cette technologie, comme le rapporte le South China Morning Post. En atteignant une vitesse record de 623 mph (1000 km/h), il démontre non seulement la faisabilité technique du T-Flight, mais aussi son potentiel. La CASIC envisage déjà d’appliquer cette technologie pour établir des liaisons entre les grandes villes chinoises, ce qui pourrait faire passer certains temps de trajet de plusieurs heures à quelques minutes seulement.

Défis et perspectives

Le projet le T-Flight dépasse les frontières nationales, s’inscrivant dans une démarche d’innovation et de leadership mondial dans le domaine des transports. Avec son réseau déjà avancé de trains à grande vitesse, la Chine démontre son ambition de mener la course vers le futur des déplacements terrestres. Cette initiative n’est pas seulement une preuve de la capacité d’innovation du pays, mais aussi un signal fort de son engagement à repousser les limites de la technologie pour faciliter une mobilité rapide et efficace à l’échelle planétaire. En envisageant ce système comme une composante clé de son infrastructure de transport, la Chine se positionne pour influencer de manière significative les tendances globales en matière de transport.

Cependant, la route vers la réalisation et l’adoption généralisée de ce type de train est jonchée de défis techniques, économiques et réglementaires. Premièrement, le coût de construction représente un obstacle majeur. La création d’un réseau de tubes sous vide (ou quasi-vide) sur de longues distances nécessite des investissements colossaux en matière de matériaux, de technologies et de main-d’œuvre spécialisée. Cette infrastructure doit non seulement supporter des vitesses extrêmes, mais aussi garantir la sécurité et la durabilité sur le long terme, ce qui élève davantage les coûts initiaux.

La sécurité des passagers est un autre défi critique. À des vitesses avoisinant ou dépassant les 1000 km/h, la moindre défaillance technique ou incident pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Une autre préoccupation concerne l’environnement auquel les passagers seraient directement confrontés en cas de rupture d’un wagon : en effet, si une brèche se forme, les passagers sont directement exposés aux contraintes brutales du changement de pression et potentiellement à un manque mortel d’oxygène.

Cela impose des standards de sécurité extrêmement élevés, de la conception des capsules et des tubes jusqu’aux systèmes de contrôle et d’urgence. La gestion des risques à une telle vitesse nécessite des innovations technologiques sans précédent et une réglementation stricte.

Malgré ces enjeux, la Chine montre une volonté ferme de naviguer à travers ces défis, avec l’objectif ambitieux de rendre le T-Flight opérationnel d’ici 2035. D’autant plus que la CASIC est le plus grand fabricant de missiles de Chine ainsi qu’un contributeur clé au programme spatial du pays. Il est ainsi bien placé pour mettre en œuvre ce projet.

VIDÉO : Test du T-Flight (© CASIC)