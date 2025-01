Un astéroïde de 58 mètres sous haute surveillance : risque d’impact avec la Terre en 2032

La découverte de l’astéroïde 2024 YR4, dont le diamètre avoisine les 58 mètres – l’équivalent de la moitié d’un terrain de football –, a provoqué une onde de préoccupation au sein de la communauté astronomique mondiale. Les calculs des scientifiques révèlent une probabilité d’impact avec la Terre de 1 sur 83 dans un intervalle de sept ans. Cet objet céleste, dont la révolution autour du Soleil s’effectue en quatre années, pourrait frôler notre planète le 22 décembre 2032, selon les modélisations orbitales actuelles.

L’astéroïde 2024 YR4 a été découvert pour la première fois en décembre dernier, le jour de Noël, dans le cadre du projet ATLAS, en utilisant un télescope situé à Rio Hurtado, au Chili. Les chercheurs ont pu l’identifier par la suite en s’appuyant sur les données recueillies par le Catalina Sky Survey.

Lors de sa détection initiale, cet objet géocroiseur (NEO) se trouvait à environ 828 998 kilomètres de la Terre, une distance qui pourrait sembler sécurisante au premier abord. Cependant, sur la liste des astéroïdes à risque ayant une probabilité d’impact non nulle établie par l’Agence spatiale européenne (ESA), qui compte actuellement 1 744 astéroïdes géocroiseurs, 2024 YR4 se trouve en tête. Il est également classé au niveau trois sur l’échelle de Turin, ce qui indique qu’il nécessite une surveillance accrue en raison d’une probabilité d’impact supérieure à 1 %.

Six scénarios d’impact possibles

Le Centre d’études sur les objets géocroiseurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA (CNEOS) a examiné six scénarios d’impact potentiels entre 2032 et 2074. Selon leurs analyses, le passage le plus rapproché de l’astéroïde pourrait se produire le matin du 22 décembre 2032, moment où il devrait se situer à environ 106 200 kilomètres de notre planète.

David Rankin, ingénieur au Catalina Sky Survey, a récemment indiqué sur les réseaux sociaux que les chances que 2024 YR4 entre en collision avec la Terre « ont légèrement augmenté », atteignant désormais 1 sur 83. « Il s’agit de l’une des probabilités les plus élevées d’un impact d’une roche de taille importante jamais observée », a écrit Rankin sur BlueSky. « Le résultat le plus probable est encore un quasi-accident. Nous continuons à le suivre ! », poursuit-il.

New York, la zone d’impact hypothétique

En ce qui concerne la zone d’impact hypothétique (probable), selon les chercheurs, celle-ci se situe à New York. D’après les analyses récentes, l’astéroïde pourrait exploser à environ 4 kilomètres au-dessus du sol. Bien que cette éventualité soit peu probable, une collision pourrait engendrer des dégâts considérables, dépendant de la composition de l’astéroïde.

« S’il est fait de roche, il pourrait provoquer une explosion importante et une boule de feu atteignant le sol », a déclaré Rankin à Space.com. « S’il est fait de fer, il percera l’atmosphère sans trop de difficulté et créera un cratère d’impact. C’est pourquoi il est si important de comprendre non seulement l’orbite, mais aussi la composition et la taille de l’objet ».

Les chercheurs estiment également qu’une telle explosion pourrait avoir des conséquences catastrophiques, entraînant des dommages structurels importants voire des pertes humaines, notamment en raison de bâtiments susceptibles de s’effondrer dans un rayon de 8 kilomètres de l’impact. Malgré ces prévisions alarmantes, il est toujours possible que l’astéroïde change de trajectoire.

D’ailleurs, le cas de l’astéroïde 99942 Apophis, dont l’évaluation sur l’échelle de Turin était de quatre, avant de revenir à 0, démontre que les évaluations initiales peuvent changer. « Il est difficile de déterminer la taille et la composition de l’astéroïde avec sa trajectoire actuelle, car elle s’éloigne. En général, les observations radar sont la meilleure méthode pour affiner ces estimations, mais cela n’est pas possible pour le moment », conclut Rankin.