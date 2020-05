La société de robotique néo-zélandaise Rocos propose une nouvelle plateforme logicielle pour équiper Spot, le chien-robot développé par la société Boston Dynamics. Doté de ces nouvelles capacités, l’engin pourrait assurer des tâches agricoles, telles que garder les troupeaux de bêtes, contrôler les rendements des cultures, voire remplacer les ressources humaines en cas de pénurie de main d’œuvre…

L’un des leaders mondiaux de la robotique, Boston Dynamics, vient de signer un partenariat avec la toute jeune société néo-zélandaise Rocos (fondée en 2017), spécialisée dans le développement de solutions de contrôle robotique à grande échelle. Cette dernière prévoit notamment de développer un système permettant de gérer Spot à distance et de contrôler toute une flotte de ces robots pour effectuer plusieurs tâches distinctes sur le terrain.

Contrôler à distance des flottes de chiens-robots

Pour présenter tout le potentiel de ce chien-robot amélioré, Rocos vient de publier une vidéo plutôt impressionnante, montrant comment il pourrait aider les travailleurs agricoles :

L’objectif de Rocos est ici de présenter dans quelles mesures le chien-robot pourrait intervenir dans les exploitations agricoles et surtout, permettre aux agriculteurs de s’affranchir des tâches les plus pénibles. « Nos clients augmentent leurs effectifs humains pour automatiser les processus physiques qui sont souvent ennuyeux, sales ou dangereux », a constaté David Inggs, PDG de Rocos.

Comme on peut le voir dans la vidéo, cet engin autonome est incroyablement agile et a la capacité de se déplacer même sur des terrains accidentés et pentus, sans problème. Boston Dynamics l’a en effet conçu pour qu’il puisse se rendre là où d’autres engins ne peuvent se déplacer. Depuis que ce chien-robot a été mis en vente l’an dernier, plusieurs types d’utilisation ont émergé : dans les forces de police américaines notamment, et plus récemment, en télémédecine, particulièrement pratiquée pendant la pandémie, ou – dans un cadre beaucoup moins utile à la société – dans des vidéos de divertissement sur TikTok.

Couplé à la plateforme logicielle développée par Rocos, Spot peut désormais être facilement géré à distance, et depuis n’importe où dans le monde ! Rassembler des moutons en Nouvelle-Zélande depuis la France ? Pourquoi pas ? Les différentes tâches peuvent être conçues et modifiées à la volée, et les données collectées par les différents capteurs qui équipent le robot peuvent être consultées à tout moment par les équipes distantes. Ainsi, les agriculteurs peuvent inspecter leurs cultures et estimer les rendements sans même avoir à sortir !

En dehors des tâches préprogrammées, Spot peut également être téléopéré manuellement pour enquêter sur certains problèmes, capturer de nouvelles données ou être redirigé si nécessaire. La société envisage de faire en sorte que le robot fournisse des commentaires en temps réel lors de sa navigation et de son analyse, surtout dans les environnements difficiles.

Affranchir l’Homme des tâches pénibles et/ou dangereuses

L’apparition des robots autonomes a permis à l’Homme de s’affranchir de nombreuses tâches laborieuses, notamment en milieux hostiles. Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, par exemple, plusieurs engins robotiques ont été utilisés pour repérer et boucher rapidement les fissures du réacteur, pour explorer tous les endroits inaccessibles du site et cartographier les zones contaminées, ou encore pour extraire le combustible.

Dans le contexte sanitaire actuel, les robots autonomes prouvent une fois de plus tout leur intérêt. Utilisés pour encourager la distanciation sociale, nettoyer les espaces publics et les hôpitaux, ou encore pour délivrer certains médicaments essentiels, ces machines se sont montrées particulièrement efficaces. Grâce au partenariat entre Rocos et Boston Dynamics, les entreprises peuvent planifier des missions, faire fonctionner à distance leurs robots sur des territoires inexplorés, capturer des vues 3D des lieux et d’autres données environnementales, naviguer sur des terrains à risque ou dangereux, puis intervenir de manière proactive dans les situations requises. Tout cela en mode hors ligne ou en ligne.

Les données capturées en temps réel peuvent être réinjectées dans les systèmes d’entreprise existants, où qu’ils se trouvent. Dans le secteur de l’énergie, cela permet par exemple la détection d’anomalies en temps réel, ainsi que l’accès à des enregistrements numériques à des fins de comparaison. Dans l’agriculture, les exploitants peuvent accéder à des estimations de rendement plus précises et à jour. Les activités deviennent plus sûres et plus efficaces.

En somme, la technologie de Rocos au service de Spot, c’est un peu la cerise sur le gâteau : « Les entreprises de robotique produisent des machines très performantes pour réaliser des tâches spécifiques. Le chaînon manquant est une plateforme basée sur le cloud pour connecter, surveiller et automatiser les activités d’une flotte. Avec Boston Dynamics et Rocos, les organisations peuvent désormais concevoir, planifier et gérer des missions d’inspection à distance », souligne Inggs.

Équipé de toute la technologie d’aujourd’hui, muni de capteurs et caméras, puis associé à d’autres machines téléguidées, telles que des drones pour une observation aérienne, ce type de robots pourrait véritablement révolutionner l’agriculture. « Nous travaillons avec des organisations comme Boston Dynamics pour accélérer l’adoption de la robotique. En connectant des robots au cloud, nous pouvons les aider à combiner une couche logicielle cloud avec la robotique pour réaliser une automatisation physique à grande échelle », déclare Inggs.

