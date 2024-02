Utérus artificiels : quand la fiction frôle la réalité… Quels sont les enjeux pour l’avenir de la natalité humaine ?

Alors que l’ectogenèse relevait jusqu’à il y a peu de la science-fiction, l’utérus artificiel est en passe de devenir, d’ici une dizaine d’années, la technologie la plus avancée en matière de soins intensifs néonataux et de procréation assistée. De récents progrès laissent notamment entendre une application humaine dès les prochaines décennies. Cependant, malgré les avantages promus, l’idée ne manque pas de susciter la controverse, et non sans raison. Quels en sont les enjeux et les implications pour l’avenir de la natalité humaine ? Que deviendra notre conception de la parentalité une fois cette technologie disponible ? Pour répondre à ces questions, nous avons demandé l’avis de plusieurs experts du domaine.

Selon l’OMS, il y a près de 14 millions de naissances prématurées (moins de 37 semaines de gestation) chaque année dans le monde, soit 1 bébé sur 10. La prématurité extrême (moins de 28 semaines) est la principale cause de mortalité infantile dans les pays développés, dont plus la moitié est attribuée à la paralysie cérébrale. Toutefois, la majorité des cas de prématurité surviennent dans les régions à faible revenu, telles que l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne. D’autre part, le taux de survie dépend du lieu de naissance. Si la mortalité à la naissance est de plus de 90 % dans les pays à faible revenu, le chiffre est de moins 5 % dans certains pays à revenu élevé.

D’un autre côté, les demandes en matière de procréation médicalement assistée (PMA) enregistrent une tendance croissante à travers le monde. La Fécondation In Vitro (FIV) à elle seule est désormais à l’origine de la naissance de 1 enfant sur 40. La majorité de ces demandes vient des États-Unis, avec 180 000 cycles de FIV par an. Une importante augmentation de la demande est également observée en Chine et en Inde.

Ensemble, ces deux difficultés majeures (naissances prématurées et difficultés à procréer) sont principalement dues à l’incapacité à soutenir la croissance et le développement d’un fœtus jusqu’à maturité. Les progrès en matière de soins intensifs néonataux permettent désormais une viabilité à 22-23 semaines de gestation. Cependant, la survie est dans ces cas de figure généralement accompagnée d’un taux élevé de séquelles à long terme liées à l’immaturité des organes, dont des maladies pulmonaires chroniques.

D’un autre côté, près d’un million de femmes dans le monde ne disposent pas d’utérus adéquats pour mener leur grossesse à terme. Bien que des alternatives de PMA permettent une quantité de naissances relativement élevée, de nombreuses limitations subsistent, telles que l’âge, la disponibilité des technologies, les juridictions du pays de résidence, la situation financière, la religion, etc. Les chances de réussite de l’implantation dépendent aussi de la technologie utilisée et de l’état physiologique général de la personne concernée.

Les technologies d’utérus artificiels pourraient résoudre ces deux problèmes. « Celles qui présentent des échecs d’implantation et des fausses couches récurrents, des hystérectomies pour un cancer et bien d’autres, pourraient tomber enceintes avec leurs propres gamètes et ne seraient plus condamnées à l’infertilité à cause d’un destin défavorable », a déclaré à Trust My Science Carlo Bulletti, professeur en technologies de PMA au Centre catholique pour la reproduction Extra Omnes (en Italie) et professeur adjoint au département d’obstétrique, de gynécologie et des sciences de la reproduction à Université Yale.

Dans cette vision, la gestation extracorporelle, ou ectogenèse, constitue un domaine de recherche très actif. Alors que les technologies d’utérus artificiel en développement concernent surtout l’ectogenèse partielle, elles ont pour objectif à terme de permettre une ectogenèse complète. Cependant, ces projets sont confrontés à des défis majeurs, non seulement techniques, mais aussi éthiques et juridiques. En effet, ce type de technologie pourrait bouleverser notre conception même de la natalité et de la parentalité. D’ailleurs, qu’est-ce que cela impliquerait pour l’avenir de la natalité et de la reproduction ainsi que des normes sociales qui y sont associées ?

Une application réelle d’ici 10 à 20 ans

Bien que le concept d’ectogenèse est imaginé et exploré depuis plus de 100 ans, « ce n’est qu’à la fin des années 2010 que la perspective d’une technologie d’utérus artificiel a transcendé le domaine de la science-fiction pour devenir réalité », ont écrit à Trust My Science le Dr Nicola Williams et le professeur Stephen Wilkinson, experts en éthique de la reproduction et en bioéthique (respectivement) à l’Université de Lancaster (en Angleterre).

Parmi les avancées les plus remarquables en matière d’utérus artificiels figure le Biobag, un système extra-utérin testé avec succès sur des agneaux prématurés. Développé en 2017 par des chercheurs du Children’s Hospital of Philadelphia Research Institute, le dispositif comprenait trois principaux composants : un circuit artério-veineux sans pompe, un environnement fluide fermé avec échange de fluide continu et un dispositif exploitant une technique spéciale d’accès vasculaire ombilical.