Les ventes de NFT chutent sous la barre du milliard de dollars

La folie des NFT connaîtrait-elle une période de calme ? Les ventes de ces œuvres d’art virtuelles ont fortement diminué au cours du dernier mois, suite à des mouvements dans le monde des cryptomonnaies.

Une analyse de Bloomberg, média spécialisé dans la finance, affirme que les ventes de NFT sont passées sous la barre du milliard du dollar au cours du mois écoulé. Elle se base notamment sur les chiffres de l’outil Dappradar. En effet, non seulement les volumes de ventes ont chuté, mais le prix de certaines NFT parmi les plus populaires ont aussi fortement diminué.

Pour rappel, les NFT, ou « non fungible tokens » (« jetons non fongibles » en français), sont une sorte de « signature numérique », un titre de propriété associé à une œuvre. Il a pour but de garantir son authenticité et à permettre des échanges financiers autour de ces titres. Les NFT permettent en effet d’étendre aux œuvres numériques le concept « d’œuvre originale », et avec cela tout le commerce, voire la spéculation qui en découle. Ces titres de propriété immatériels ont pris de l’ampleur dans le monde de l’art à partir de 2017.

Le média fait ainsi remarquer que le prix de l’indice NFT connu sous le nom de JPG NFT Index, lancé en avril dernier, a diminué depuis de presque 70 points, passant de 90 $ à 23 $ aujourd’hui, comme on peut le constater sur Coinmarketcap. OpenSea est l’un des plus grands marchés en ligne de NFT au monde. Le volume des transactions effectuées sur cette plateforme a diminué drastiquement depuis mai, atteignant un niveau plus bas encore qu’en juin 2021, selon les données de Dune. Les NFT Bored Ape Yacht Club, des oeuvres représentant de petits singes dotés d’accessoires et vêtements et aux expressions faciales diverses et variées, qui sont très cotées, ont perdu 3% de leur valeur dans les 7 derniers jours. De son côté, le prix plancher de la collection NFT Otherdeed a diminué d’environ 7% sur 30 jours.

Les investisseurs à la recherche d’actifs plus sûrs

« Sans aucun doute, le marché des NFT a été en chute libre en juin », explique Pedro Herrera, responsable de la recherche chez DappRadar, à Bloomberg. « Bien que le marché soit beaucoup plus mature, il est juste de dire que ces dernières semaines, les investisseurs cherchaient des endroits plus sûrs pour placer leur argent au milieu de l’effondrement de Terra et des rumeurs entourant des liquidations potentielles ».

En effet, l’effondrement du cours de la cryptomonnaie connue sous le nom de Terra en mai dernier a fait beaucoup de bruit dans cet univers financier très volatil. « Terra qui était encore, au début 2022, la 9e crypto avec une capitalisation de plus de 30 milliards de dollars, s’est littéralement effondrée. Jeudi, elle sombrait de 99,8 % et s’enfonçait au 173e rang du classement des cryptomonnaies », pouvait-on ainsi lire le 12 mai 2022 dans une analyse du média Les Échos. À l’origine, Terra était un « stablecoin » c’est-à-dire une cryptomonnaie réputée moins volatile que les autres, car elle devait s’indexer sur le dollar. C’est son décrochage vis-à-vis de la valeur du dollar qui a provoqué la panique chez les investisseurs, et en définitive l’effondrement de cette monnaie virtuelle. « Une grande partie de la ‘folie des NFT’ a été évacuée, et ils traversent une période de consolidation », conclut Aaron Brown, investisseur en cryptomonnaies et rédacteur pour Bloomberg Opinion. « Je soupçonne qu’ils survivront, mais sur une base beaucoup plus raisonnable qu’au plus fort de la manie ».