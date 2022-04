Un vol de NFT à 500 000 $ commis grâce à une simple image JPEG

Comment perdre l’équivalent de centaines de milliers d’euros en quelques secondes ? Visiblement, c’est assez simple dans le monde des cryptomonnaies. Ce 5 avril, un utilisateur surnommé s27 se serait fait arnaquer en tentant d’échanger des NFT contre d’autres qui se sont révélés être des faux.

Pour comprendre le fond du problème, il faut d’abord revenir sur ce que sont les NFT. Ces initiales sont l’abréviation de « Non Fungible Token », ou « jetons non fongibles » en français. Ces titres immatériels ont pris de l’ampleur dans le domaine de l’art à partir de 2017. Il s’agit d’une sorte de « signature numérique », un titre de propriété qui est associé à une œuvre. Il a pour but de garantir son authenticité.

Les NFT permettent donc d’étendre aux œuvres numériques le concept « d’œuvre originale », et avec cela tout le commerce, voire la spéculation qui en découle. Tout comme un tableau qui peut être volé dans un musée, ou contrefait, les NFT sont cependant sujets à des vols et des arnaques.

Question sécurité, la sécurisation des NFT repose sur ce qu’on appelle la « blockchain ». La définition qu’en donne le gouvernement français est la suivante : « un registre, une grande base de données, qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très sécurisé grâce à la cryptographie ».

Ce protocole particulier doit garantir l’authenticité des œuvres estampillées « uniques ». Dans les faits, pourtant, cela ne semble pas si simple, puisque les histoires de vols de NFT fleurissent. Cette fois-ci, c’est un certain Quit, présenté par le média Futurism comme un expert du domaine, qui a rapporté une arnaque d’ampleur.

Cet utilisateur a expliqué dans un fil Twitter comment ce type d’arnaque peut se dérouler. « Aujourd’hui, le détenteur de Bored Ape ‘s27’ a perdu son singe bubble-gum et ses ‘mutants’ correspondants en un instant ».

Today, bored ape holder "s27" lost their bubble gum ape and matching mutants ($567k at current floors) in an instant. This is a thread on how it happened, and how to prevent something similar from happening to you. 1/🧵

