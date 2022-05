Walmart déploie son service de livraison (en 30 min) par drone

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Des produits divers et variés livrés par les airs en seulement 30 minutes… Cela devrait être une réalité dès cette année dans certaines zones des États-Unis. L’entreprise Walmart vient en effet d’annoncer sa volonté de déployer davantage le système de livraison par drones qu’il a testé l’année dernière.

« Nous continuons d’étendre nos opérations de livraison pour aider les clients à obtenir les articles dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, et c’est un voyage passionnant jusqu’ici », se réjouit Walmart dans un communiqué publié sur son site officiel. L’entreprise a en effet décidé d’étendre le système de livraison par drones, qu’elle avait déjà mis en place à petite échelle, à 34 nouveaux sites d’ici la fin de l’année 2022.

La zone de couverture s’étend à travers six États différents : l’Arizona, l’Arkansas, la Floride, le Texas, l’Utah et la Virginie. Autrement dit, les drones auraient une portée potentielle de 4 millions de foyers, si l’on en croit Walmart, qui affirme ainsi que ses services pourraient donc être en mesure de livrer plus d’un million de colis par drone en une année.

Les conditions ont déjà été annoncées. Les frais de livraison pour ce transport aérien s’élèveraient à 3.99 $, pour une réception du colis dans un délai de 30 minutes. Les commandes seront possibles entre 8h du matin et 8h du soir. La limite de poids est de 4,5 kilogrammes, déterminée par les capacités de charge des drones. « C’est tout simple : si cela rentre en toute sécurité, ça vole », affirme prosaïquement Walmart sur ce critère.

Plusieurs dizaines de milliers de produits seraient éligibles, aussi variés que « du paracétamol, des couches ou du pain à hot-dog », cite l’entreprise en guise d’exemples. Les magasins participants abriteront un centre de livraison DroneUp, qui est le partenaire de l’entreprise pour ces livraisons. Les sites comprendront donc une équipe de pilotes certifiés, opérant selon les directives de la Federal Aviation Administration, qui gèreront les opérations de vol pour les livraisons. Lorsqu’un client passera une commande, l’article sera expédié depuis le magasin, emballé, chargé dans le drone et livré directement dans le jardin du destinataire à l’aide d’un câble qui abaisse le colis jusqu’au sol.

De nombreuses commandes de nourriture

Walmart affirme avoir déjà effectué quelques centaines de livraisons par drone ces derniers mois, dans ses hubs Dronehub existants. Les équipes ont visiblement été convaincues par ces premiers tests : « nous avons vu de nos propres yeux comment les drones peuvent offrir aux clients une solution pratique pour obtenir rapidement certains articles. Plus important encore, nous avons constaté une réponse positive de nos clients qui ont utilisé le service ».

Visiblement, les produits commandés ne correspondaient pas vraiment à des situations d’urgence, comme l’entreprise l’avait d’abord pensé. « En fait, alors que nous pensions initialement que les clients utiliseraient le service pour les articles d’urgence, nous constatons qu’ils l’utilisent pour sa commodité, comme une solution rapide pour un repas en semaine. Exemple : l’article le plus vendu dans l’un de nos hubs actuels est le Hamburger Helper ». Pour les non-initiés, précisons que Hamburger Helper est une préparation toute faite pour faire des hamburgers plus facilement. Un produit dont, de toute évidence, un grand nombre des clients de Walmart s’accordent donc à commander sous 30 minutes : une « urgence » qui peut laisser quelque peu songeur…